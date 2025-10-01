CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Frosinone – Le parole post partita dell’allenatore giallazzurro Massimiliano Alvini dopo la vittoria per 3-1 contro il Cesena.

Mister, dopo la prestazione di Mantova che messaggio crede che abbiano recepito i suoi giocatori?

«Un allenatore manda sempre dei messaggi alla sua squadra. A Mantova abbiamo giocato un primo tempo straordinario, ma nel secondo ci siamo rilassati troppo. Da quel punto di vista dobbiamo migliorare. Oggi abbiamo disputato una partita eccezionale: il lavoro dell’allenatore in certi casi non incide direttamente, ma serve a trasmettere concetti che la squadra poi fa propri. Dobbiamo crescere evitando di rilassarci».

Ci può parlare della partita?

«È arrivata una vittoria meritata al termine di una gara ben giocata sotto ogni punto di vista. Nel primo tempo abbiamo creato molte occasioni per andare in vantaggio. Affrontavamo una squadra esperta e sono molto contento di come i ragazzi si siano approcciati all’incontro».

Questa sera si alzava il livello dell’avversario. Questa prestazione manda un segnale alle avversarie?

«La vittoria e il percorso che stiamo facendo, insieme alla società, sono importanti. Ma parlare di classifica ora è prematuro. Dobbiamo restare concentrati sul lavoro, abbiamo chiari i nostri obiettivi. I punti raccolti fin qui sono meritati e va fatto un plauso ai giocatori per quanto hanno dimostrato fino a questo momento».

Oggi molti giocatori incitavano il pubblico durante la partita. Quanto è importante fare quadrato intorno a questa squadra?

«Mi piacerebbe vedere lo Stirpe, la nostra casa, sempre pieno, con una bella sciarpata che colori le tribune. Nel secondo tempo il pubblico è stato straordinario, trascinando la squadra nel momento di sofferenza. Chi non è ancora venuto allo stadio venga: noi daremo sempre tutto per questa maglia».

Cosa pensa della prestazione, ancora una volta molto importante, di Ghedjemis?

«Fares può fare ancora meglio. Nelle ultime partite ha trovato concretezza e sta crescendo. Sta svolgendo un lavoro che lo valorizza, ma deve avere l’ambizione di migliorarsi giorno dopo giorno, per sé stesso e per la società».