CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

 In Banner Slider, Prima squadra

Venezia – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore Massimiliano Alvini, dopo la sconfitta in campionato per 3-0 contro il Venezia.

Mister, cosa non ha funzionato questo pomeriggio?

“La sconfitta è meritata, anche se credo che il punteggio sia troppo pesante. Per lunghi tratti abbiamo fatto una buona partita, ma affrontavamo una squadra con gamba e qualità tecnica: se concedi qualche errore, poi la paghi. Anche noi abbiamo avuto occasioni importanti che potevano riaprire il match. Quindi la vittoria del Venezia è meritata, ma non sono insoddisfatto della nostra prestazione”.

Dopo tante partite ravvicinate, è mancata un po’ di brillantezza mentale? Rifarebbe le stesse scelte?

“Le scelte di oggi sono state dettate dal momento. Ribadisco che il Frosinone non ha giocato male, oggi abbiamo affrontato una squadra forte. Guarderemo avanti cercando di migliorare i nostri punti deboli”.

Secondo lei oggi sono mancati alcuni giocatori, non entrati in partita sin dall’inizio?

“In alcuni gol subiti ci abbiamo messo del nostro, agevolando il Venezia. Però, al di là di questo, non ho visto molte altre situazioni negative, considerando il valore dell’avversario e il nostro. Sui singoli non mi esprimo: faremo le analisi durante la settimana. Nel secondo tempo abbiamo dato segnali importanti. Andremo avanti cercando di crescere”.

Articoli Recenti
VENEZIA – FROSINONE 3-0Banner Slider, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.