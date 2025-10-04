CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Venezia – Le dichiarazioni post partita dell’allenatore Massimiliano Alvini, dopo la sconfitta in campionato per 3-0 contro il Venezia.



Mister, cosa non ha funzionato questo pomeriggio?

“La sconfitta è meritata, anche se credo che il punteggio sia troppo pesante. Per lunghi tratti abbiamo fatto una buona partita, ma affrontavamo una squadra con gamba e qualità tecnica: se concedi qualche errore, poi la paghi. Anche noi abbiamo avuto occasioni importanti che potevano riaprire il match. Quindi la vittoria del Venezia è meritata, ma non sono insoddisfatto della nostra prestazione”.

Dopo tante partite ravvicinate, è mancata un po’ di brillantezza mentale? Rifarebbe le stesse scelte?

“Le scelte di oggi sono state dettate dal momento. Ribadisco che il Frosinone non ha giocato male, oggi abbiamo affrontato una squadra forte. Guarderemo avanti cercando di migliorare i nostri punti deboli”.

Secondo lei oggi sono mancati alcuni giocatori, non entrati in partita sin dall’inizio?

“In alcuni gol subiti ci abbiamo messo del nostro, agevolando il Venezia. Però, al di là di questo, non ho visto molte altre situazioni negative, considerando il valore dell’avversario e il nostro. Sui singoli non mi esprimo: faremo le analisi durante la settimana. Nel secondo tempo abbiamo dato segnali importanti. Andremo avanti cercando di crescere”.