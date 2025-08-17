 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINI

Monza – Le dichiarazioni in conferenza stampa dell’allenatore Massimiliano Alvini dopo la vittoria in Coppa Italia per 0-1 contro il Monza.

Mister, come giudica la prestazione di questa sera?

“È stata una partita condizionata dal caldo per entrambe le squadre. I ritmi non sono stati altissimi, ma noi abbiamo giocato con equilibrio, offrendo nel complesso una buona prestazione. In questo mese di lavoro, essendo un percorso nuovo, la squadra è cresciuta molto e questo risultato è importante per il cammino che vogliamo fare quest’anno”.

Quali sono le condizioni di Sherri?

“Le condizioni di Sherri non sono molto incoraggianti, dato che in questo momento il ragazzo si trova in ospedale. Speriamo che non debba operarsi, ma la preoccupazione c’è. Siamo contenti del passaggio del turno e lo dedichiamo ad Alen”.

La partita è stata decisa dai cambi: cosa ne pensa della loro prestazione?

“Il Frosinone deve fare ricorso a certe situazioni e i giocatori devono essere partecipi del percorso da fare. Sarà un viaggio complicato e quindi, anche quando si subentra, bisogna incidere, che tu giochi un minuto o trenta secondi. I cambi sono stati positivi, anche se in certi momenti abbiamo sofferto proprio dopo le sostituzioni. Nel complesso, però, sono soddisfatto, anche perché siamo stati bravi a gestire il risultato. Ma c’è ancora molto da migliorare”.