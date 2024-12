 CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER GRECO

Castellammare di Stabia – Le dichiarazioni dell’allenatore Leandro Greco dopo il pareggio, nell’ultima partita del 2024, per 1-1 in casa della Juve Stabia.

Mister ha trovato, dopo questa prestazione, il carattere che cercava dalla squadra?

“Si è aggiungerei anche la qualità. Oggi nel primo tempo meritavamo di andare in vantaggio avendo avuto due o tre occasioni molto importanti. È un aspetto che dobbiamo migliorare, dobbiamo essere più lucidi sotto porta. Siamo andati sotto, immeritatamente, a causa di un episodio. I ragazzi, però, hanno fatto una partita di sacrificio in un ambiente difficile e sono stati in grado di riprenderla. Per me oggi la squadra è stata straordinaria”.

Oggi termina un anno difficile per il Frosinone. Come si chiude e con quale prospettiva futura?

“Ne abbiamo parlato ieri in conferenza stampa. Questa squadra sta facendo punti, macinando prestazioni di livello. Sono molto fiducioso. Abbiamo una identità ed un modo di essere che dobbiamo migliorare. Dopo il risultato di questo pomeriggio abbiamo la dimostrazione che questi ragazzi hanno valori importanti ed i complimenti oggi vanno fatti tutti a loro”.

Anche oggi la panchina è stata determinante, vuol dire che chi entra a gara in corso è concentrato?

“Queste sono risposte bellissime. In questi giorni l’ho detto ai ragazzi: chi gioca dall’inizio è importante ma chi subentra è determinante. Oggi per esempio un ragazzo come Partipilo entra con rabbia e determina l’incontro. Questo è un messaggio molto bello per il gruppo”.

Mister è con questa voglia e cattiveria agonistica da cui il Frosinone deve ripartire nel 2025?

“Da quando sono arrivato, stiamo viaggiando ad una media punti buona. Questa squadra ha carattere anche se ogni tanto è normale avere dei momenti in cui si perde lucidità. Io però non posso che ringraziare questi ragazzi che stanno dando tutto in un momento molto difficile”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio