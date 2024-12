 CONFERENZA STAMPA PRE – MATCH MISTER GRECO

Frosinone – Le parole del mister Leandro Greco in conferenza stampa prima della sfida di domani pomeriggio contro il Sassuolo.

Mister, nelle ultime partite ha giocato con due punte non di ruolo, questa volta può pensare a qualcosa di diverso?

“Durante la settimana siamo stati ad analizzare cosa fa il Sassuolo e in base a ciò che abbiamo a disposizione, siamo andati a strutturare la settimana di allenamento lavorando su quello che potrebbe concedere il Sassuolo durante l’incontro. Sarà sicuramente una partita complicata. I ragazzi sono tutti in forma esclusi Gelli, Canotto e Bettella ed ovviamente gli infortunati di lungo corso”.

Il Sassuolo ha sicuramente dei vantaggi in più di formazione. Il Frosinone però ha il vantaggio di essere una squadra che non ha nulla da perdere. È d’accordo?

“Non sono d’accordo. Il Sassuolo sta facendo un campionato importante ma noi dal punto di vista tecnico abbiamo poco da perdere. Dobbiamo mettere in campo l’atteggiamento delle ultime settimane che ci ha permesso di essere competitivi e ci ha fatto vincere due partite, questo stato d’animo è fondamentale mantenerlo e confrontarlo con avversari come il Sassuolo”.

Come stanno i vari infortunati? Recupererà Partipilo per l’incontro di domani?

“Partipilo e Machin rientrano nella lista dei convocati però perdiamo Canotto che nel post gara di Cosenza, non è stato bene. Durante la settimana mi aveva dato la disponibilità ma fino a ieri non si è allenato e nemmeno io non voglio correre rischi cercando di forzare il rientro ora che stiamo recuperando alcuni elementi”.

Trovarsi di fronte ad una squadra come il Sassuolo che realizza molto, imporrà alla sua squadra delle rivisitazioni alla fase difensiva?

“A noi questo modo di giocare ha dato vantaggi, ci potranno essere delle varianti in funzione delle caratteristiche dei giocatori a disposizione ma la struttura è quella”.

Adesso che la squadra è più tranquilla, in settimana che differenze ha notato rispetto a prima?

“Non siamo tranquilli, ancora consapevoli che nonostante questi ultimi due risultati positivi ci troviamo lì nella difficoltà. Questo cambiamento lo percepiamo ma non ci deve far distrarre da quello che è il nostro obiettivo. C’è ancora tanta strada da fare e dovremo soffrire ancora”.

Domani affrontate il Sassuolo dà delle motivazioni in più ai ragazzi?

“Dobbiamo dare continuità alle nostre prestazioni. Incontrare avversari di spessore come il Sassuolo è importante perchè ci fa competere con gente che potenzialmente è più forte di noi, diventa quindi stimolante vedere quanto siamo distanti da una squadra così importante, il Sassuolo ha poi uno degli allenatori migliori in circolazione.

Secondo lei il Frosinone domani pomeriggio, dove può vincere la partita e dove invece rischia di perdere?

“Hanno una struttura molto chiara e definita, cercheranno sicuramente di imporre il loro gioco, poi bisognerà essere bravi a commettere meno errori possibili e a capitalizzare le occasioni che si presenteranno durante la partita. Io sono convinto che abbiamo la potenzialità per poter essere competitivi.

Quanto può essere importante l’effetto stadio domani pomeriggio contro la capolista?

“È importantissimo, abbiamo bisogno di connetterci con la gente creando un blocco unico che deve portarci a quello che è il nostro obiettivo. Senza di loro per me diventa difficile pensare di portare raggiungere qualsiasi tipo di obiettivo”.

Questa settimana si è allenato allo stesso modo o ha cambiato qualcosa a livello mentale?

“Non è cambiato il nostro modo di essere. Vittoria, pareggio o sconfitta non cambia quello che è il mio modo di pensare e quello della squadra. Dopo la sconfitta di Cremona, abbiamo fatto due vittorie di fila appunto perchè non è cambiato il nostro atteggiamento, ma la tipologia di partita e quindi i contenuti che siamo andati a mettere dentro le nostre sedute di allenamento”.

