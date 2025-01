 CONFERENZA STAMPA PRE – MATCH MISTER GRECO

Frosinone – Le parole del mister Leandro Greco alla vigilia della ventunesima giornata di campionato di Serie BKT contro la Cremonese.

Partiamo da quali sono le condizioni dei ragazzi, in particolare come sta Distefano?

“I ragazzi stanno bene, Distefano si è rifermato un paio di giorni, ma sta facendo il suo percorso per tornare con i compagni. Ci vuole un po’ di pazienza ma pensiamo di recuperarlo a stretto giro”.

Che gara si aspetta e quali differenze ci potranno essere con la partita d’andata?

“La Cremonese è una realtà costruita per stare al vertice della classifica. È una squadra di qualità a cui manca qualche punto. Noi siamo cresciuti rispetto alla partita che abbiamo disputato a Cremona, siamo conviti di poter fare una partita giusta ed essere competitivi”.

Che cosa si aspetta dal mercato?

“Come ho sempre detto, siamo un numero importante di giocatori. Il mercato di gennaio è sempre molto complicato. Questo gruppo da quando sono arrivato, ha faticato tantissimo, ma abbiamo gettato le basi su quelli che sono i valori giusti che deve avere una squadra per fare un certo tipo di percorso. Trovare giocatori che si inseriscono in questo contesto è difficile. Ovviamente siamo attenti a tutto ciò che è migliorabile. Noi, nel frattempo, ci stiamo focalizzando sulla partita, sul campionato e del mercato ne parlerà il direttore”.

C’è qualcuno che ha chiesto di essere ceduto?

“No, la cosa che mi soddisfa tanto è che tutti potrebbero giocare dall’inizio. Tutti i ragazzi hanno avuto la possibilità di giocare. Solo un giocatore per ora non ha avuto spazio, ma se lo meriterebbe ed è Szyminski che ha aumentato il suo livello degli allenamenti e ne sono molto contento. In generale sono soddisfatto di tutti poi vedremo più avanti cosa succederà”.

Cosa fa più spesso per entrare nella testa dei giocatori?

“Dal primo giorno ho detto ai ragazzi che abbiamo una grande opportunità, dimostrando a tutti che tipo di persone siamo. Poi bisogna lavorare sugli obiettivi individuali e su questo dobbiamo essere bravi a far capire che prima bisogna raggiungere l’obiettivo di gruppo. È un lavoro quotidiano che ti porta via delle energie ma la cosa importante è quali saranno i valori che ci rimarranno a fine percorso”.

