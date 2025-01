 CONFERENZA STAMPA PRE – MATCH MISTER GRECO

Frosinone – Le parole dell’allenatore Leandro Greco alla vigilia della ventitreesima giornata di campionato contro il Sudtirol.



Mister, una gara del genere, che tipo di preparazione prevede? Bisogna lavorare più del punto di vista tattico o mentale?

“Domani troveremo una squadra ben allenata con un allenatore importante che ha fatto cose importanti. Sappiamo benissimo che ogni partita giocata fino ad ora ha nascosto delle insidie, quindi, abbiamo lavorato sotto ogni aspetto, tecnico, fisico e mentale, concentrandoci ovviamente sulle cose che dobbiamo migliorare e consolidare”.

Ci può fornire in maniera più dettagliata quelle che sono le caratteristiche dell’avversario di domani?

“Il Sudtirol lo conosco molto bene. Ci ho vissuto tre anni molto belli, che mi hanno formato molto. Hanno un gruppo storico che ha fatto il passaggio dalla Lega Pro alla Serie B. Sanno lavorare molto bene nelle difficoltà e per questo motivo ci dovremmo far trovare pronti. Noi abbiamo le nostre potenzialità e qualità sapendo che siamo una squadra che può mettere in crisi chiunque”.

Com’è andata la settimana d’allenamento?



“La settimana si è svolta bene, Distefano ritorna nella lista dei convocati, perdiamo però Vural che ha l’influenza e non è riuscito a recuperare del tutto. Per quanto riguarda Marchizza ragioniamo giorno dopo giorno in base a quelle che sono le sue sensazioni ma il rientro salvo imprevisti è vicino”.



Lei ha mai pensato in questi mesi di cambiare modulo?



“Questa squadra ha le caratteristiche per il 4-3-3. È sicuramente un pensiero che mi ritorna spesso in mente. Va fatto però con gli step giusti e in questo momento non abbiamo tanto tempo per fare esperimenti. Facciamo delle valutazioni di volta in volta in base a come vedo i ragazzi, non escludendo di passare con questo modulo a partita in corso. Non escludo anche il 3-4-3 che in parte abbiamo già fatto. Ma non possiamo fare stravolgimenti repentini.”

Quanto è migliorato Leandro Greco da quando sedeva sulla panchina del Sudtirol?

“Sono migliorato tanto. Ho fatto delle esperienze che mi hanno insegnato molto. Con il Sudtirol è stata una parentesi molto importante ed emozionante. Lì ho smesso di giocare e poi ho iniziato ad allenare, insieme a Ivan Javorčić abbiamo vinto il campionato di Lega Pro, perciò, rimarrà un pezzo importante del mio passato e di quella che è la mia vita calcistica”.

