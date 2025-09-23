COPPA ITALIA FRECCIAROSSA: CAGLIARI – FROSINONE 4-1

COPPA ITALIA FRECCIAROSSA: CAGLIARI – FROSINONE 4-1

Cagliari – Frosinone 4-1

Cagliari – Ciocci, Luperto, Zè Pedro, Idrissi, Zappa (dal 44′ Di Pardo), Mazzitelli (Dal 68′ Adopo), Rog (dal 45′ Deiola), Cavuoti, Gaetano (dal 77′ Esposito) Kılıçsoy (dal 45′ Felici), Borrelli. A disposizione: Caprile, Sarno, Palestra, Martin, Prati, Belotti, Liteta, Pavoletti, Tymoteus, Grandu, Esposito. Allenatore: Pisacane

Frosinone – Pisseri, Oyono J. (dal 59′ Calvani), Cittadini, Gelli J., Bracaglia (dal 81′ Dixon), Cichella (dal 58′ Koutsoupias), Grosso (dal 65′ Calò), Ndow (dal 65′ Raychev), Masciangelo, Kvernadze, Vergani. A disposizione: Lolic, Palmisani, Obleac, Cichero, Colley, Toci. Allenatore: Alvini

Arbitro: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo

Assistenti: Francesca Di Monte della sezione di Chieti e Glauco Zanellati della sezione di Seregno

Quarto uomo: Giuseppe Collu della sezione di Cagliari

Var: Giacomo Camplone della sezione di Lanciano

Avar:  Francesco Meraviglia della sezione di Pistoia

Ammoniti: 1′ Cittadini, 61′ Grosso

Marcatori: 2′ Gaetano (R), 36′ Vergani, 66′ Borrelli, 79′ Felici, 84′ Cavuoti

Totale spettatori: 11.444 Ospiti: 51

