COPPA ITALIA FRECCIAROSSA: MONZA – FROSINONE 0-1

Monza – Frosinone 0-1

Monza – Thiam, Brorsson (dal 56′ Azzi), Izzo, Lucchesi, Ciurria, Pessina, Colombo (dal 56′ Obiang), Brindelli (dal 88′ Ravanelli), Colpani (dal 65′ Ganvoula) , Caprari (dal 46’st Galazzi), Mota. A disposizione: Pizzignacco, Sorrentino, Maric, Delli Carri, Sardo, Capolupo, Domanico, Petagna, Carboni, Martins. Allenatore: Bianco

Frosinone – Sherri (dal 83′ Palmisani), Marchizza, Calvani, Monterisi, Oyono A., Calò, Koutsoupias, Masciangelo (dal 73′ Bracaglia), Ghedjemis (dal 73′ Zilli), Barcella (dal 58′ Gelli F.), Raimondo (Dal 58′ Kvernadze). A disposizione: Lolic, Biraschi, Gelli J., Cichella, Grosso. Allenatore: Alvini

Arbitro: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto

Assistenti: Marco Ricci della sezione di Firenze e Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino

Quarto uomo: Luca Pairetto della sezione di Nichelino

Var: Matteo Gualtieri della sezione di Asti

Avar: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna

Totale spettatori: 2.797  Ospiti: 61

Ammoniti: 3′ Izzo, 88′ Zilli

Espulsi: 100′ Ganvoula

Marcatori: 91′ Kvernadze

