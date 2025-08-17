COPPA ITALIA FRECCIAROSSA: MONZA – FROSINONE 0-1
Monza – Thiam, Brorsson (dal 56′ Azzi), Izzo, Lucchesi, Ciurria, Pessina, Colombo (dal 56′ Obiang), Brindelli (dal 88′ Ravanelli), Colpani (dal 65′ Ganvoula) , Caprari (dal 46’st Galazzi), Mota. A disposizione: Pizzignacco, Sorrentino, Maric, Delli Carri, Sardo, Capolupo, Domanico, Petagna, Carboni, Martins. Allenatore: Bianco
Frosinone – Sherri (dal 83′ Palmisani), Marchizza, Calvani, Monterisi, Oyono A., Calò, Koutsoupias, Masciangelo (dal 73′ Bracaglia), Ghedjemis (dal 73′ Zilli), Barcella (dal 58′ Gelli F.), Raimondo (Dal 58′ Kvernadze). A disposizione: Lolic, Biraschi, Gelli J., Cichella, Grosso. Allenatore: Alvini
Arbitro: Daniele Perenzoni della sezione di Rovereto
Assistenti: Marco Ricci della sezione di Firenze e Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino
Quarto uomo: Luca Pairetto della sezione di Nichelino
Var: Matteo Gualtieri della sezione di Asti
Avar: Gianluca Aureliano della sezione di Bologna
Totale spettatori: 2.797 Ospiti: 61
Ammoniti: 3′ Izzo, 88′ Zilli
Espulsi: 100′ Ganvoula
Marcatori: 91′ Kvernadze