COPPA ITALIA PRIMAVERA, FROSINONE – TERNANA 1-0

Frosinone – Ternana 1-0

Frosinone – Rodolfo, Luchetti, Cesari (Dal 1’st Pelosi), Jobe (Dal 25’st Obleac), Lohmatov, Molignano, Carfagna (Dal 1’st Mboumbou), Zorzetto, Fiorito (dal 9’st Schietroma), Vaccà, Cichero (Dal 37′ Ceesay). A Disposizione: Di Giosia, Colafrancesco, Befani, Buonpane, Bonanno, Majdenic. Allenatore: Marini

Ternana – Ciaccia, Rivelli, Goretti, Di Curzio (Dal 44’st Verdone), Forlini, Salvatore, De Negri, Sgro (Dal 25’st Tiberi), Scifoni (dal 37’st Mancini), Ferlicca, Skraburski (dal 36’st Vaccaro). A Disposizione: Lorrai, Petroni, Maiolino, Biancafarina, Brocci, Fabrizi, Onesti. Allenatore: Di Loreto

Arbitro: Domenico Mirabella della sezione di Napoli

Assistenti: Angelo Di Curzio della sezione di Civitavecchia e Valeria Spizuoco della sezione di Cagliari

Marcatori: 34’st Obleac

Ammoniti: 27′ pt Cesari, 10’st Pelosi, 21’st Sgro

Ferentino – Nel primo turno di Coppa Italia, i ragazzi di mister Marini affrontano tra le mura amiche della “Città dello Sport” la Ternana.

La gara parte con ritmi bassi, con entrambe le squadre attente a studiarsi per individuare i punti deboli dell’avversario. Al 16’ arriva la prima vera occasione: Molignano parte in contropiede, supera in velocità la difesa umbra e si presenta davanti a Ciaccia, che però è bravo a chiudere lo specchio e deviare in angolo. Al 37’ il Frosinone torna a farsi pericoloso con Cichero, che dal fondo serve un cross basso e teso in area; Carfagna prova la deviazione, ma la difesa riesce a respingere in extremis in corner. Pochi minuti più tardi è Fiorito a provarci dal limite con un sinistro che termina di poco a lato. La Ternana si rende pericolosa soltanto nel finale di primo tempo, con un colpo di testa di Scifoni che finisce alto sopra la traversa, senza impensierire Rodolfo. La prima frazione termina quindi sul punteggio di 0-0

La ripresa si apre con una buona occasione per Mboumbou, che dal lato corto dell’area di rigore calcia di destro verso la porta, ma il pallone termina di poco sul fondo. La partita resta equilibrata, con il Frosinone che mantiene il possesso e costringe la Ternana nella propria metà campo, senza però trovare spazi per colpire. Al 28’ i giallazzurri sfiorano il vantaggio con Schietroma, che mette in area un cross insidioso deviato da Salvatore: la deviazione rischia di sorprendere Ciaccia, costretto a un grande intervento per evitare l’autogol. A dieci minuti dal termine arriva finalmente il gol del Frosinone: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Obleac stacca più in alto di tutti e di testa infila il pallone alle spalle di Ciaccia per l’1-0. All’87’ la Ternana ha la sua occasione più nitida per pareggiare: Ferliccia, liberato in area, calcia di destro ma trova la risposta decisiva di Rodolfo, bravo a chiudere lo specchio. Nei minuti finali gli umbri si riversano in avanti alla ricerca del pari, ma il Frosinone resiste con ordine e difende il vantaggio fino al triplice fischio. Successo meritato per i giallazzurri, che si impongono 1-0 e conquistano il passaggio del turno, in attesa di conoscere la vincente tra Genoa e Cosenza.