 COPPA ITALIA PRIMAVERA, IL FROSINONE A CESENA SOGNANDO L’ATALANTA

Impegno infrasettimanale per la squadra Primavera di mister Gorgone che mercoledi (ore 14.15) sarà impegnata sul campo del Cesena per i sedicesimi di finaledi Coppa Italia. Chi passa trova l’Atalanta agli ottavi. I giallazzurri in campionato hanno già vinto sul campo dei romagnoli (1-0, gol di Maestrelli) ma ogni gara soprattutto a livello giovanile fa storia a sé. La squadra di Ceccarelli è ultima nel massimo campionato di categoria a 4 punti, reduci dal ko 3-1 in casa della Fiorentina. Il Frosinone ora è quarto, scavalcato dal Sassuolo dopo la sconfitta con finale… infinito in casa con la Roma in un derby vero e abbastanza ‘caldo’ che una direzione arbitrale più attenta avrebbe potuto incanalare su binari diversi. Gorgone guarda alla Coppa senza pensare al campionato che vedrà i giallazzurri impegnati nel posticipo di lunedi a Verona contro la squadra allenata dall’ex Sammarco. A Cesena non si saranno Peres e Maura che dovranno cercare di smaltire dei problemi muscolari. Restano a Frosinone anche il portiere Palmisani che sarà anche squalificato in campionato e l’attaccante Afi. Out anche il lungodegente De Min.

Questi i convocati: Benacquista, Bruno, Condello, Di Chiara, Gozzo, Macej, Milazzo, Mulattieri, Pera, Rosati, Stefanelli, Voncina, Bracaglia, Cangianiello, Crecco, Ferrieri, Jirillo, Maestrelli, Miller, Pahic, Pozzi, Selvini, Stellato.

Gio.Lan.