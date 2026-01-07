COPPA ITALIA PRIMAVERA, JUVENTUS – FROSINONE 2-1
Juventus-Frosinone 2-1
Juventus: Nava, Rizzo, Keutgen (40′ st. Boufandar), Lopez (23′ st. Pugno), Finocchiaro (23′ st. Elimoghale), Leone, Verde (C), Contarini, Sylla (33′ st. Vallana), Tiozzo (40′ st. Repciuc), Borasio. A disposizione: Huli, Montero Benia, Biggi, Ceppi, Grelaud, De Brul. Allenatore: Padoin.
Frosinone: Minicangeli, Pelosi (C), Obleac, Lohmatov (40′ st. Mboumbou), Ndoye, Befani, Zorzetto (33′ st. Schietroma), Toci, Colley, Raychev, Barcella. A disposizione: Di Giosia, Rodolfo, Luchetti, Molignano, Ceesay, Diallo, Buonpane Bonanno, Majdenic. Allenatore: Marini.
Arbitro : Gabriele Restaldo della sezione di Ivrea
Assistenti : Simone Ambrosino della sezione di Nichelino e Paolo Fumagallo della sezione di Novara
Marcatori: 7′ pt. Colley (F), 29′ pt. Tiozzo (J), 27′ st. Sylla (J)
Ammoniti: 18′ st. Pelosi (F)
Vinovo – Il Frosinone cede di misura alla Juventus negli Ottavi di Finale di Coppa Italia Primavera.
Inizia bene il match per i giallazzurri, il pressing da i suoi frutti, Barcella serve Colley che a porta vuota fa 1-0. La Juventus reagisce e si fa vedere dalle parti di Minicangeli con un tiro dalla distanza di Verde che lo stesso estremo difensore respinge. Al minuto numero 28 i bianconeri pareggiano i conti. Tiozzo fa tutto da solo, recupera palla, entra in area di rigore e calcia di potenza.
Nella ripresa il match resta in equilibrio, il Frosinone avrebbe l’occasionissima con Befani che riceve in area ma non riesce a battere Nava. Al 72’ c’è il sorpasso dei padroni di casa. Cross di Leone e Sylla che impatta quel tanto che basta per battere Minicangeli. Nel finale con il Frosinone sbilanciato in avanti la Juventus colpisce una traversa con Elimoghale. Finisce 2-1, la Juventus si guadagna l’accesso ai Quarti di Finale mentre per il Frosinone c’è il prossimo impegno di campionato, lunedì a Ferentino contro l’Hellas Verona.
Foto: Filippo Alfero – Juventus FC – Getty Images