 COPPA ITALIA SERIE C FEMMINILE, LE GIALLAZZURRE CADONO AI RIGORI

Spezia – Sensi, Adami, Buono, Ciccarelli, Codecà (dal 43’st Dehima), Dezotti, Fuggle, Lo Vecchio, Monetini, Parodi (dal 48’st Vacchino dal 10’sts Del Freo), Pozzi (dal 23’st Duce). A disposizione: Aquilò, Barraza, Manea, Sansevieri, Scattina. Allenatore: Salterio

Frosinone – Nardi, Stibel, Vaccari, Collovà, Silvi (dal 23’pt Contena), Licari, Neddar, Maier (dal 45’st Bevilacqua), Sgambato, Tata, De Matteis (dal 25’st Ruzafa). A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Leone, Palmieri, Antonucci, Zavarese. Allenatore: Foglietta.

Arbitro: Emanuele Rotondo della sezione di Frattamaggiore

Assistenti: Massimiliano Napolitano della sezione di Caserta e Luca Arce della sezione di Frattamaggiore

Marcatori: 7’pt Parodi, 40’pt Sgambato, 35’st Lo Vecchio, 49’st Ruzafa

Roma – È il giorno della finale, il Frosinone al campo Francesca Giani di Roma, affronta lo Spezia Women, vincitore del gruppo B di Serie C. Le leonesse di mister Foglietta partono bene e dopo quattro minuti sfiorano il vantaggio con De Matteis che, servita perfettamente da Collovà, non riesce a spingere la sfera in porta con l’esterno del suo piede. Passano pochi minuti e il Frosinone viene subito punito dallo Spezia che si porta in vantaggio al settimo minuto. La rete è di Parodi che spinge di testa il cross di Lo Vecchio battendo Nardi per la rete dell’1-0. Il Frosinone è stordito e concede dopo due minuti un’altra grande occasione allo Spezia sempre con Parodi che non è brava a capitalizzare un errore difensivo delle giallazzurre. A dieci minuti dalla fine della prima frazione di gioco, grande occasione per Maier che a tu per tu con il portiere non riesce a realizzare trovando l’opposizione di Sensi. Passano solo tre minuti e arriva la rete del pareggio con la solita Sgambato che, da calcio di punizione, toglie le ragnatele dall’incrocio e porta in parità il match.

Nella ripresa il Frosinone è più padrone del gioco gestendo bene anche i momenti critici in cui lo Spezia si affaccia nell’area giallazzurra. La partita è molto bloccata anche a causa del grande caldo che rallenta il ritmo del gioco. Questo stallo viene interrotto al trentacinquesimo con la rete che porta in vantaggio la compagine ligure. Monetini dalla trequarti campo pennella un cross per Lo Vecchio che, con il petto stoppa la sfera e di destro trafigge Nardi per il gol del 2-1. Il Frosinone ci prova con un fendente dalla distanza di Collovà che termina di poco fuori. Quando tutto sembrava finito, arriva la zampata vincente per il Frosinone. Ruzafa trovata da un cross millimetrico di Contena con la punta del piede anticipa tutti e porta il match ai supplementari.

Nella prima frazione dei supplementari il Frosinone e la squadra che ci crede di più. Ci prova dopo un paio di minuti con Ruzafa che calcia indisturbata da dentro l’area di rigore ma spara alto. Le giallazzurre ci credono e continuano a spingere sull’acceleratore. Ci prova Sgambato con un destro velenoso dalla distanza ma Sensi devia in angolo.

Gli ultimi quindici minuti sono agonici. Lo Spezia trova la forza di gestire il gioco schiacciando le giallazzurre nella propria area. Le ragazze di mister Foglietta stringono i denti e riescono a portare la finale ai calci di rigore.

Nella roulette dei calci di rigore il primo tiro spetta a Collovà che con il destro spiazza Sensi. Il primo rigore lo batte Dezotti che segna anche lei. Il secondo calcio di rigore è di Tata che segna. Nardi al secondo rigore per lo Spezia indovina l’angolo e para la conclusione di Del Freo. Prosegue il momento si dei portieri anche Sensi indovina l’angolo battezzato da Sgambato. Cruciale l’errore di Neddar dal dischetto che condanna il Frosinone. Ciccarelli chiude la serie a favore dello Spezia Women che si aggiudica il titolo.