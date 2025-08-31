COPPA ITALIA WOMEN, VENEZIA – FROSINONE 1-0

Venezia – Beka, Duarte, Doneda (dal 13’st Mazis) , Ballo, Zuanti, Gismann, Lamti, Barro, Airola (dal 42’st Novelli), Nurzia (dal 26′ Mounecif), Furlanis (dal 42’st Morin). A disposizione: Barbierato, Gabbatore, Trapella, Brigiotti, Muffato. Allenatore: Rizzolo

Frosinone – Nardi, Costa, Stibel (dal 17’st Contena), Coady, Licari (dal 1’st Pastore), Neddar, Dezotti (dal 42’st Battistini), Buono, Karaivanova, Nocchi (dal 28’st Leone), Tata (dal 17’st De Matteis) . A disposizione: Zuliani, Cacchioni, Vaccari, Palmieri. Allenatore: Foglietta

Arbitro: Nenad Radovanovic della sezione di Maniago

Assistenti: Niklas Kalbhenn della sezione di Pordenone e Alessandro Genova della sezione di Maniago

Marcatori: 32’st Mounecif

Ammoniti: Duarte

Espulsi: 41’st Nardi

Venezia – La stagione del Frosinone Calcio Femminile inizia in trasferta, nel turno preliminare di Coppa Italia contro il Venezia.

La gara si rivela equilibrata sin dai primi minuti, con le due squadre che si affrontano a viso aperto. Le padrone di casa spingono soprattutto nel primo quarto d’ora, ma il Frosinone resta compatto e resiste alle offensive venete. Le ragazze di mister Foglietta si fanno vedere nell’area avversaria con Nocchi e successivamente con Tata, senza però riuscire a concretizzare. La prima frazione scorre senza particolari emozioni, segnata da una lunga fase di studio che lascia il risultato inchiodato sullo 0-0.

Nella ripresa il copione non cambia: grande equilibrio e poche occasioni, con il Venezia che cerca con più insistenza il vantaggio e il Frosinone che si difende con ordine. L’episodio decisivo arriva al 32’ del secondo tempo: Mounecif approfitta di un errore difensivo giallazzurro e con un gran destro sotto l’incrocio batte Nardi, firmando l’1-0. Nel finale le ciociare provano a reagire e sfiorano più volte il gol del pari, ma la porta resta inviolata. Termina così la prima uscita stagionale delle giallazzurre, sconfitte di misura in trasferta nel preliminare di Coppa Italia.