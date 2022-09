 COTALI: “OTTIMA LA GESTIONE, ORA LA TESTA AL CITTADELLA”

FROSINONE – In mixed per il Frosinone il terzino Cotali. La sua al pari dei compagni una prestazione eccellente.

Tre vittorie in quattro partite e primo posto in classifica. Ti aspettavi un avvio del genere?

“Sicuramente abbiamo lavorato bene quest’estate per farci trovare pronti. Noi dobbiamo andare in campo ragionando partita dopo partita per poter portare a casa la vittoria. Fa piacere di aver ottenuto questi tre successi, ci permettono di lavorare più tranquillamente ma non ci cambia nulla. Il campionato è appena iniziato e sarà ancora lunghissimo”.

Matteo, rispetto allo scorso anno siete più padroni della partita e sapete gestire meglio. Sei d’accordo?

“Soprattutto in questa partita, anche per il cado, abbiamo compiuto uno step in avanti gestendo meglio la palla. Con il Brescia, quando eravamo in vantaggio, non siamo stati così fluidi”.

State prendendo consapevolezza che si possono fare ottime cose quest’anno?

“Noi lavoriamo settimana dopo settimana. Ora l’obiettivo è il Cittadella, non guardiamo al lungo periodo”.

Come ti stai trovando in questa stagione?

“Io sto benissimo. E’ una grande famiglia, l’ho detto già dallo scorso anno. Mi trovo bene sia con i compagni che con lo staff. Chi è arrivato si integrato subito e saprà darci una grossa mano”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio