EDOARDO VERGANI SI PRESENTA

Edoardo Vergani, classe 2001, ha fatto intravedere il suo talento sin da giovanissimo con le giovanili dell’Inter. Dopo le esperienze al Bologna, alla Salernitana e al Pescara, si è imposto come attaccante moderno: generoso nel sacrificio e capace di colpi decisivi. Ora il suo cammino approda al Frosinone Calcio, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

“La chiamata del direttore Castagnini è arrivata a quindici giorni dalla fine del mercato. Non ho esitato ad accettare e, appena arrivato, ho avuto un colloquio con mister Alvini che mi ha espresso subito la sua volontà di avermi qui. Sono ormai alcune settimane che mi alleno con la squadra e mi sono ambientato molto bene”.

“Per me è una grande opportunità essere a Frosinone. Conoscevo già la piazza perché molti amici ed ex compagni hanno giocato qui e tutti me ne hanno parlato benissimo”.

“Anche se sono arrivato da poco, so che, lavorando nel modo giusto, possiamo puntare in alto. Ovviamente servirà equilibrio, pensando partita dopo partita. Mister Alvini mi ha fatto subito un’ottima impressione: è un allenatore che si prende molta cura dei suoi giocatori”.

“Per quanto riguarda i miei obiettivi, innanzitutto devo rimettermi in forma. Non avendo svolto la preparazione estiva, devo raggiungere il ritmo dei miei compagni, che in questo periodo hanno lavorato duramente”.