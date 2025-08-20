 ELDIN LOLIC SI PRESENTA

Eldin Lolic, portiere classe 2004 cresciuto nel settore giovanile del Cagliari Calcio, si è distinto per le sue qualità tra i pali e per una maturità tecnica che, nonostante la giovane età, lo ha già portato a essere considerato un prospetto di grande interesse.

“Quando ho ricevuto la chiamata del mio procuratore che mi diceva della possibilità di andare a Frosinone perché cercavano un portiere, ho risposto di sì, perché il Frosinone è una grandissima società e sono partito subito”.

“Quando mi sono unito al gruppo squadra erano in ritiro al Terminillo e, appena sono arrivato, mi hanno accolto come se fossi in famiglia. Mi sento molto bene con loro: ci sono tanti bravi ragazzi e tanti ottimi giocatori. Mister Alvini è un allenatore molto forte, che spiega molto bene le cose di campo e aiuta i ragazzi giovani a crescere”.

“Conosco bene la piazza perché tre anni fa, quando ero al Cagliari, abbiamo giocato qui contro il Frosinone. Ricordo che fu una partita molto difficile, con un tifo e una curva molto caldi”.

“Sherri lo conosco molto bene perché ha giocato a Cagliari con me: lui è albanese e io sono bosniaco, quindi abbiamo quasi la stessa cultura. Per quanto riguarda Palmisani, lo conosco perché ci siamo affrontati in Primavera qualche anno fa. Nel complesso sono due portieri molto forti, con tanta qualità. Mi dovrò allenare molto perché sono due giocatori davvero di livello”.