EMPOLI – FROSINONE 1-1
Empoli – Frosinone 1-1
Empoli – Fulignati, Tosto (dal 78′ Curto), Guarino, Obaretin, Ceesay, Ghion (Dal 66′ Ignacchiti), Yepes (dal 46′ Degli Innocenti), Ilie (Dal 74′ Haas), Shpendi, Nasti (dal 66′ Konate). A disposizione: Perisan, Gasparini, Curto, Belardinelli, Popov, Carboni, Bianchi. Allenatore: Dionisi
Frosinone– Palmisani, Marchizza (Dal 75′ Corrado), Cittadini, Monterisi, Bracaglia, Calò, Koutsoupias (Dall’89’ Barcella), Gelli F. (dal 75′ Grosso), Kvernadze (Dall’89’ Masciangelo), Ghedjemis, Raimondo (Dall’83’ Zilli). A disposizione: Sherri, Pisseri, Biraschi, Cichella, Vergani, Kone. Allenatore: Alvini
Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce
Assistenti: Marco Trinchieri della sezione di Milano e Gilberto Larghezza della sezione di Mestre
Quarto uomo: Gerardo Simone Caruso della sezione di Viterbo
Var: Manuel Volpi della sezione di Arezzo
Avar: Francesco Fourneau della sezione di Roma 1
Totale spettatori: 7.057 Ospiti: 503
Ammoniti: 14′ Yepes, 52′ Kvernadze, 55′ Cittadini, 76′ Calò
Marcatori: 16′ Raimondo, 24′ Nasti