EMPOLI – FROSINONE, I CONVOCATI

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Empoli – Frosinone in programma domani allo stadio ‘Carlo Castellani’.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri

Difensori:
Biraschi, Bracaglia, Calvani, Cittadini, Marchizza, Monterisi

Centrocampisti:
Barcella, Calò, Cichella, Gelli F., Grosso, Kone, Koutsoupias

Attaccanti:
Corrado, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Vergani, Zilli

Squalificati
/

Infortunati
Gelli J., Raychev

Nazionale Coppa d’Africa

Oyono A. e Oyono J.

Non convocati

Lolic, Dixon, Hegelund, Ndow, Selvini, Gori

