 Forum delle proprietà, confronto e azioni sul futuro della Serie B

La Lega B si è riunita nella sede di Confindustria a Roma per analizzare le problematiche della categoria e tracciare l’agenda dei prossimi anni.

Bedin: ‘Necessità di affrontare le criticità e condividere un piano di azione’

A Roma le proprietà associate alla Lega B si sono incontrate per riflettere sulla direzione che ha preso la categoria negli ultimi anni e mettere in atto azioni, trovando soluzioni, per garantire il futuro del campionato. Ospiti di Confindustria, il Presidente della Lega B Paolo Bedin ha riunito i club inserendo all’ordine del giorno temi strategici, quali la sostenibilità economico finanziaria, le riforme di sistema, le dinamiche del calciomercato, quindi la valorizzazione dei giovani e lo sviluppo infrastrutturale.

Dopo i saluti istituzionali di Bedin e dei presidenti di Virtus Entella e Frosinone, Antonio Gozzi e Maurizio Stirpe rispettivamente consigliere ed ex vicepresidente di Confindustria, si è proceduto a un’attenta analisi dei dati macroeconomici, dei benchmark di mercato e delle dinamiche che coinvolgono la categoria, con relatore il consigliere indipendente della Lega Serie B Andrea Sartori. Nello studio si è proceduto a un confronto fra leghe di secondo livello europee ma anche a fotografare lo status del sistema, dei costi e dei ricavi dei club partecipanti al campionato.

Il documento ha di fatto portato la discussione sulle possibili iniziative da prendere nell’ottica della riduzione del disequilibrio economico e di una crescita delle entrate. Al dibattito, durato circa tre ore, sono intervenute tutte le società, concordi nella necessità di un ripensamento dei processi interni ma anche di proporre iniziative di sistema coinvolgendo le altre istituzioni sportive, a partire dalla Figc. Sono state condivise linee comuni focalizzati sul contenimento dei costi salariali, politiche di rafforzamento dei ricavi da sponsorship e strategie di valorizzazione dei diritti televisivi e una strategia di sostegno alla riqualificazione infrastrutturale, beneficiata da azioni che generino un circolo virtuoso di finanziamenti agevolati.

Capitolo giovani e rapporti fra leghe. Necessario riattivare i flussi di mercato nonché di difesa degli investimenti del settore giovanile, minati dalle ultime modifiche normative sul lavoro sportivo. La sinergia con le altre leghe e con la federazione è stato un altro tema al centro del confronto, un rapporto di collaborazione e di complementarità del profilo di missione che va coltivato senza però rinunciare ai diritti maturati nel passato e a una riforma del sistema che richiede la partecipazione di tutti gli attori.