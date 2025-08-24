FROSINONE – AVELLINO 2-0
Frosinone – Avellino 2-0
Frosinone – Palmieri, Marchizza, Calvani, Monterisi, Oyono A., Calò, Koutsoupias (dal 74′ Cichella), Barcella (dal 54′ Gelli F.), Ghedjemis (dal 66′ Zilli), Kvernadze (dal 74′ Masciangelo), Raimondo (dal 66′ Bracaglia). A disposizione: Lolic, Minicangeli, Gelli J., Oyono J., Ndow, Dixon. Allenatore: Alvini
Avellino – Iannarilli, Simic, Enrici, Manzi (dal 59′ Milani), Cancellotti, Palumbo, Besaggio (dal 69′ Kumi), Sounas, Russo (dal 69′ D’Andrea), Insigne (dal 59′ Crespi), Lescano (dal 69′ Panico). A disposizione: Daffara, Todisco, Gyabuaa, Armellino, Pane, Campanile, Fontanarosa. Allenatore: Biancolino
Arbitro: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila
Assistenti: Marcello Rossi della sezione di Biella e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria
Quarto uomo: Dario Madonia della sezione di Palermo
Var: Antonio Giua della sezione di Olbia
Avar: Daniele Paterna della sezione di Teramo
Totale spettatori: 13.087
Ammoniti: 35′ Besaggio, 39’Monterisi, 48’Barcella, 72’Kumi, 88′ Masciangelo
Espulsi: 62′ Calvani
Marcatori: 3’Koutsoupias, 28′ Marchizza