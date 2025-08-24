 FROSINONE – AVELLINO 2-0

FROSINONE – AVELLINO 2-0

 In Banner Slider, Prima squadra

Frosinone – Avellino 2-0

Frosinone – Palmieri, Marchizza, Calvani, Monterisi, Oyono A., Calò, Koutsoupias (dal 74′ Cichella), Barcella (dal 54′ Gelli F.), Ghedjemis (dal 66′ Zilli), Kvernadze (dal 74′ Masciangelo), Raimondo (dal 66′ Bracaglia). A disposizione: Lolic, Minicangeli, Gelli J., Oyono J., Ndow, Dixon. Allenatore: Alvini

Avellino – Iannarilli, Simic, Enrici, Manzi (dal 59′ Milani), Cancellotti, Palumbo, Besaggio (dal 69′ Kumi), Sounas, Russo (dal 69′ D’Andrea), Insigne (dal 59′ Crespi), Lescano (dal 69′ Panico). A disposizione: Daffara, Todisco, Gyabuaa, Armellino, Pane, Campanile, Fontanarosa. Allenatore: Biancolino

Arbitro: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila

Assistenti: Marcello Rossi della sezione di Biella e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria

Quarto uomo:  Dario Madonia della sezione di Palermo

Var: Antonio Giua della sezione di Olbia

Avar: Daniele Paterna della sezione di Teramo

Totale spettatori: 13.087

Ammoniti: 35′ Besaggio, 39’Monterisi, 48’Barcella, 72’Kumi, 88′ Masciangelo

Espulsi: 62′ Calvani

Marcatori: 3’Koutsoupias, 28′ Marchizza

Articoli Recenti
FROSINONE-AVELLINO, I CONVOCATIBanner Slider, Home, Prima squadra
CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINIBanner Slider, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.