FROSINONE – AVELLINO ARBITRA IL SIGNOR FEDERICO DIONISI

Sarà il signor Federico Dionisi della sezione di L’Aquila a dirigere Frosinone – Avellino, gara valida per la 1.a giornata del campionato di serie BKT in programma domenica 24 agosto 2025 (ore 21.00) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Marcello Rossi della sezione di Biella e Ayoub El Filali della sezione di Alessandria. Il Quarto uomo sarà il signor Dario Madonia della sezione di Palermo. Al Var il signor Antonio Giua della sezione di Olbia, Avar il signor Daniele Paterna della sezione di Teramo.

