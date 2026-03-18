FROSINONE – BARI 2-1
Frosinone – Bari 2-1
Frosinone – Palmisani, Oyono A., Gelli J. (dal 64′ Monterisi), Calvani, Corrado (Dall’84’ Bracaglia), Caló, Gelli F. (Dal 76′ Koutsoupias), Cichella, Fini, Raimondo (Dall’84’ Vergani), Fiori (dal 64′ Kvernadze). A disposizione: Lolic, Pisseri, Ghedjemis, Gori, Oyono J., Masciangelo, Kone. Allenatore: Alvini
Bari – Cerofolini, Moncini, Rao (Dal 57′ De Pieri), Maggiore (Dal 72′ Bellomo), Esteves (Dall’83’ Gytkjaer), Pucino, Odenthal, Braunoder, Mane (Dall’83’ Stabile), Cistana, Dorval (Dal 72′ Traore). A disposizione: Pissardo, Pagano, Gytkjaer, Cavuoti, Dickmann, Stabile, Nikolau, Artioli, Cuni. Allenatore: Longo
Arbitro: Fabio Maresca della sezione di Napoli
Assistenti: Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Federico Fontani della sezione di Siena
Quarto uomo: Ermanno Feliciani della sezione di Teramo
Var: Daniele Paterna della sezione di Teramo
Avar: Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria
Totale spettatori: 10.950
Ammoniti: 29′ Fiori, 33′ Dorval, 51′ Odenthal, 81′ Calvani, 95′ De Pieri
Marcatori: 2′ Rao, 8′ Fini, 53′ Corrado