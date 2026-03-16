FROSINONE – BARI, ARBITRA IL SIGNOR FABIO MARESCA

Sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere Frosinone – Bari, gara valida per la 31.a giornata del campionato di Serie BKT in programma mercoledì 18 marzo 2026 (ore 19.00) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Federico Fontani della sezione di Siena. Il Quarto uomo sarà il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Al Var il signor Daniele Paterna della sezione di Teramo, Avar il signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.