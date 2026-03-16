FROSINONE – BARI, ARBITRA IL SIGNOR FABIO MARESCA

FROSINONE – BARI, ARBITRA IL SIGNOR FABIO MARESCA

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra

Sarà il signor Fabio Maresca della sezione di Napoli a dirigere Frosinone – Bari, gara valida per la 31.a giornata del campionato di Serie BKT in programma mercoledì 18 marzo 2026 (ore 19.00) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Giovanni Baccini della sezione di Conegliano e Federico Fontani della sezione di Siena. Il Quarto uomo sarà il signor Ermanno Feliciani della sezione di Teramo. Al Var il signor Daniele Paterna della sezione di Teramo, Avar il signor Francesco Cosso della sezione di Reggio Calabria.

Post recenti
Lega Serie B con AIL per le Uova di Pasqua solidaliBreaking News - Seconde notizie, News Totali, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.