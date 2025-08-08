 FROSINONE – BENEVENTO 0-1

FROSINONE – BENEVENTO 0-1

Frosinone – Benevento 0-1

Primo Tempo

Frosinone – Sherri; Oyono A., Calvani, Monterisi, Marchizza, Calò, Koutsoupias, Gelli F., Dixon, Ghedjemis, Cichero. A disposizione: Lolic, Palmisani, Biraschi, Gelli J., Colley, Cichella, Oyono J., Ndow, Toci, Befani, Schietroma, Bracaglia, Barcella. Allenatore: Alvini

Benevento – Vannucchi, Saio, Ricci, Prisco, Scognamillo, Ceresoli, Pierozzi, Maita, Salvemini, Della Morte, Perlingieri. A disposizione: Esposito, Russo, Borghini, Viscardi, Romano, Sena, Tsingaras, Talia, Migniani, Lamesta, Mehic, Carfora. Allenatore: Auteri

Secondo Tempo

Frosinone –Sherri (dal 22’st Palmisani), Oyono J, Gelli J., Biraschi, Bracaglia, Ndow, Barcella, Cichella, Schietroma (dal 29’st Befani), Colley, Toci .A disposizione: Lolic. Allenatore: Alvini

Benevento – Vannucchi, Saio, Ricci, Prisco, Scognamillo, Ceresoli, Pierozzi, Maita, Salvemini, Della Morte, Perlingieri.A disposizione: Esposito, Russo, Borghini, Viscardi, Romano, Sena, Tsingaras, Talia, Migniani, Lamesta, Mehic, Carfora.Allenatore: Autieri

Arbitro: Gravini della sezione di Aprilia

Assistenti: Paqualetto e Brizzi della sezione di Aprilia

Marcatori: 18’pt Salvemini

 

 

