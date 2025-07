 FROSINONE CALCIO E ACQUA SANTA CROCE: L’AZIENDA SARÀ OFFICIAL WATER PARTNER DEL CLUB GIALLAZZURRO PER LA STAGIONE 2025/2026

Il Frosinone Calcio è lieto di annunciare l’ingresso di Acqua Santa Croce nel novero dei partner commerciali del club. La nota azienda, leader del settore, sarà Official Water Partner dei giallazzurri per la stagione sportiva 2025/2026.

Conosciuta per la sua purezza e qualità, Acqua Santa Croce è da anni un punto di riferimento nel settore del beverage in Italia ed è già partner di importanti realtà sportive nazionali. L’accordo con il Frosinone Calcio conferma la volontà dell’azienda di affiancare lo sport di alto livello, valorizzando i principi condivisi di benessere, impegno e sostenibilità.

«Il legame con lo sport è un valore fondamentale per il nostro brand, che da tempo è portavoce dell’importanza di scegliere una corretta e completa idratazione che solo un’acqua equilibrata come la Santa Croce può offrire. Grazie al giusto apporto di sali minerali e a un basso livello di residuo fisso è considerata un’acqua adatta per gli sportivi. Aiuta a regolare la temperatura corporea e a trasportare in nutrienti ai muscoli » afferma Andrea Colella, General Manager della società Acqua Santa Croce, di proprietà della famiglia Colella.

Nel corso della stagione, il brand Santa Croce accompagnerà quotidianamente la Prima Squadra Maschile e Femminile e il Settore Giovanile, fornendo i propri prodotti durante allenamenti, partite e momenti istituzionali del Club.

La sinergia tra Frosinone Calcio e Acqua Santa Croce rappresenta un nuovo traguardo nella costruzione di partnership di valore, capaci di unire due eccellenze del Centro Italia in un progetto comune.