 FROSINONE CALCIO E PORTOBELLO INSIEME PER LA STAGIONE 2021/22

Il Frosinone Calcio e Portobello S.p.A. (IsinIT0005337495), società proprietaria dell’omonima catena retail e leader nel settore Media & Advertising tramite l’attività di barter, annunciano di avere sottoscritto un accordo di sponsorizzazione per la stagione 2021–22.

Per Portobello la sponsorizzazione è una riconferma del suo radicamento nella regione Lazio, in cui ha sede, e testimoniato anche dalla presenza di 11 negozi, di cui 1 proprio nella città di Frosinone. Il Club giallo-azzurro – 11 stagioni in serie B e 2 in serie A negli ultimi 15 anni di storia, sotto la gestione quasi ventennale del patron Maurizio Stirpe –, prosegue il proprio percorso ricco di successi con sponsor di primo livello a carattere nazionale.

Il Direttore Marketing & Comunicazione-Rapporti Istituzionali del Club giallo-azzurro, Salvatore Gualtieri, ha espresso a sua volta tutta la soddisfazione per questo binomio eccellente con l’Azienda Portobello S.p.A.: “Con grande piacere diamo il benvenuto a un nuovo sponsor all’interno della nostra famiglia sportiva. Portobello entra a far parte del club di amici sponsor del Frosinone Calcio sancendo una nuova importante partnership che porterà il brand dell’Azienda sul fronte maglia gara. Siamo molto soddisfatti ed orgogliosi di questa nuova collaborazione che conferma anche l’appeal crescente del brand Frosinone calcio e la capacità di attrarre nuove aziende che condividono i nostri valori. Auguriamo a Portobello i migliori successi ringraziando il Direttore Generale Roberto Panfili ancora una volta per aver scelto i nostri colori. Da parte nostra ci impegneremo al massimo per ricambiare la fiducia accordataci. Partner di questo spessore ci danno carica e sono vitali per il progetto Frosinone.”

Roberto Panfili, Co-founder e Chief Operating Officer di Portobello S.p.A., ha dichiarato: “Siamo molto felici di poter legare il nome di Portobello ad una Società sportiva storica come il Frosinone Calcio, con cui condividiamo gli stessi valori. La sponsorizzazione ci consentirà di rafforzare ulteriormente il nostro brand sul territorio laziale, in cui ha sede l’azienda. Metteremo il nostro massimo impegno ed entusiasmo al servizio di questa splendida squadra”.