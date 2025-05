 FROSINONE CALCIO PER L’INCLUSIONE: IO COME TE

Oggi, nella cornice della sala stampa dello Stadio Benito Stirpe, si è tenuta la premiazione del contest “Io come Te”, un’importante iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sull’autismo.

Il contest, promosso dall’associazione Smile Amici di Ilaria con il patrocinio del Frosinone Calcio e in collaborazione con APS Il Campanile, insieme a Caroli Hotels, ha visto protagoniste le classi quinte delle scuole primarie e le classi della scuola secondaria di primo grado della provincia di Frosinone e non solo. L’obiettivo dell’evento è stato quello di promuovere l’integrazione e stimolare la riflessione sul tema dell’autismo, coinvolgendo i più giovani in un percorso educativo e partecipativo.

Il Frosinone Calcio desidera ringraziare tutte le scuole partecipanti, gli insegnanti, gli studenti e le famiglie per l’impegno e la dedizione dimostrata nel portare avanti un progetto così importante. Un grazie speciale anche alle associazioni partner e a Caroli Hotels.

Continuiamo insieme il nostro percorso di inclusione, perché l’autismo non è una barriera, ma un modo diverso di vedere il mondo.