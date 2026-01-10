FROSINONE – CATANZARO 2-0
Frosinone– Palmisani, Oyono A. (dal 73′ Marchizza), Calvani (dal 73′ Cittadini), Monterisi, Bracaglia, Calò, Cichella (Dal 87′ Kone), Koutsoupias, Kvernadze (dal 73′ Gelli F.), Ghedjemis, Raimondo(dall’82’ Zilli). A disposizione: Pisseri, Lolic, Gelli J., Grosso, Corrado, Oyono J., Vergani. Allenatore: Alvini
Catanzaro – Pigliacelli, Brighenti, Cassandro, Antonini (Dal 84′ Pandolfi), Frosinini, Cisse, Petriccione (dall’84’ Liberali), Pontisso (dal 62′ Verrangia), Favasuli, Iemmello (dal 62′ Rispoli), Pittarello (Dal 91′ Nuamah). A disposizione: Alesi, Bettella, Buglio, Buso, D’Alessandro, Di Chiara, Marietta. Allenatore: Aquilani
Arbitro: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila
Assistenti: Andrea Niedda della sezione di Ozieri e Glauco Zanellati della sezione di Seregno
Quarto uomo: Ciro Aldi della sezione di Lanciano
Var: Daniele Paterna della sezione di Teramo
Avar: Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo
Totale spettatori: 11.407
Ammoniti: 31′ Oyono A., 44′ Pontisso, 65′ Calvani, 74′ Pigliacelli, 75′ Cittadini, 79′ Petriccione, 85′ Gelli, 96′ Bracaglia, 96′ Favasuli
Marcatori: 81′ Monterisi, 98′ Ghedjemis
Espulsi: 58′ Frosinini