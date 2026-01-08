FROSINONE – CATANZARO, ARBITRA IL SIGNOR FEDERICO DIONISI

Sarà il signor Federico Dionisi della sezione di L’Aquila a dirigere Frosinone – Catanzaro, gara valida per la 19.a giornata del campionato di Serie BKT in programma sabato 10 gennaio 2026 (ore 15.00) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Andrea Niedda della sezione di Ozieri e Glauco Zanellati della sezione di Seregno. Il Quarto uomo sarà il signor Ciro Aldi della sezione di Lanciano. Al Var il signor Daniele Paterna della sezione di Teramo, Avar il signor Matteo Gariglio della sezione di Pinerolo.