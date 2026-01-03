FROSINONE – CATANZARO, LA BIGLIETTERIA
Il Frosinone Calcio comunica i prezzi dei tagliandi e le modalità di vendita della gara FROSINONE – CATANZARO, valida per la diciannovesima giornata del campionato di Serie BKT, in programma sabato 10 gennaio 2026 alle ore 15.00.
I tagliandi saranno in vendita da giovedì 8 gennaio dalle ore 16.00.
I tagliandi si potranno acquistare ESCLUSIVAMENTE presso i punti vendita autorizzati vivaticket, online su www.vivaticket.com
Di seguito i prezzi:
TRIBUNA AUTORITA’: Intero € 120,00
TRIBUNA CENTRALE: Intero € 65,00 – Ridotto € 40,00 – Bambino € 20,00
TRIBUNA LATERALE: Intero € 50,00 – Ridotto € 30,00 – Bambino € 20,00
TRIBUNA SUPERIORE: Intero € 35,00 – Ridotto € 20,00 – Bambino € 15,00
TRIBUNA EST: Intero € 20,00 – Ridotto € 15,00 – Bambino € 10,00
CURVA NORD: Intero € 13,00 – Ridotto € 8,00 – Bambino € 5,00
CURVA SUD: Intero € 13,00 – Ridotto € 8,00 – Bambino € 5,00
Intero: da 18 a 64 anni – Ridotto: Under 18, donne, Over 65 e Disabile <100% – Bambino: da 3 a 6 anni (compiuti)
Da 0 a 2 anni : ingresso gratuito senza biglietto e senza posto a sedere, il bambino dovrà essere accompagnato da un adulto (fino al 4° grado di parentela)
AIA-FIGC-CONI: per la gara in oggetto sarà necessario inviare la richiesta di documentazione via email all’indirizzo biglietteria@frosinonecalcio.com dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di mercoledì 7 gennaio.
OMAGGIO UNDER 14: Vedi informazioni
Disabili: per la gara in oggetto sarà necessario inviare la richiesta di documentazione via email all’indirizzo dao@frosinonecalcio.com dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di mercoledì 7 gennaio.
Altre Info: lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e pertanto, con l’acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti.
E’ fatto obbligo per ogni spettatore il rispetto del Regolamento d’uso dello stadio ‘Benito Stirpe’ consultabile al seguente link – frosinonecalcio.com
Infine si ricorda che è severamente vietato sostare/sedersi in prossimità di passaggi, uscite, ingressi, lungo le vie di accesso, di esodo ed ogni altra via di fuga senza giustificato motivo.
Come disposto dalla determina dell’ONMS la vendita dei tagliandi per i residenti della regione Calabria sarà esclusivamente per il settore ospite.