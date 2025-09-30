FROSINONE – CESENA 3-1

FROSINONE – CESENA 3-1

 In Banner Slider, Prima squadra

Frosinone – Cesena 3-1 

Frosinone: Palmisani, Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia, Kone (dal 95′ Ndow), Calò, Koutsoupias (dal 73′ Zilli), Kvernadze, Ghedjemis (dal 66′ Cichella), Raimondo (dal 66′ Vergani). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Grosso, Oyono J., Raychev, Zilli, Masciangelo, Dixon. Allenatore: Alvini

Cesena: Klinsmann, Castagnetti, Blesa (dal 70′ Shpendi), Bastoni (dal 66′ Berti), Ciervo, Ciofi (dal 57′ Olivieri), Adamo, Zaro, Mangraviti, Bisoli (dal 66′ Frabotta), Diao (dal 57′ Magni).A disposizione: Siano, Arrigoni, Celia, Amoran, Guidi, Piacentini, Fracesconi. Allenatore: Mignani

Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce

Assistenti: Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Simone Pistarelli della sezione di Fermo

Quarto uomo:  Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano

Var:  Alessandro Prontera della sezione di Bologna

Avar: Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale

Totale spettatori: 9.933

Ammoniti: 85′ Adamo, 88′ Palmisani

Marcatori: 47′ Raimondo, 52′ Raimondo, 56′ Ghedjemis, 76′ Ciervo

Espulsi: 62′ Kevernadze

Articoli Recenti
FROSINONE-CESENA, I CONVOCATIBanner Slider, Home, Prima squadra
CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINIBanner Slider, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.