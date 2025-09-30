FROSINONE – CESENA 3-1
Frosinone – Cesena 3-1
Frosinone: Palmisani, Oyono A., Calvani, Monterisi, Bracaglia, Kone (dal 95′ Ndow), Calò, Koutsoupias (dal 73′ Zilli), Kvernadze, Ghedjemis (dal 66′ Cichella), Raimondo (dal 66′ Vergani). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Grosso, Oyono J., Raychev, Zilli, Masciangelo, Dixon. Allenatore: Alvini
Cesena: Klinsmann, Castagnetti, Blesa (dal 70′ Shpendi), Bastoni (dal 66′ Berti), Ciervo, Ciofi (dal 57′ Olivieri), Adamo, Zaro, Mangraviti, Bisoli (dal 66′ Frabotta), Diao (dal 57′ Magni).A disposizione: Siano, Arrigoni, Celia, Amoran, Guidi, Piacentini, Fracesconi. Allenatore: Mignani
Arbitro: Ivano Pezzuto della sezione di Lecce
Assistenti: Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Simone Pistarelli della sezione di Fermo
Quarto uomo: Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano
Var: Alessandro Prontera della sezione di Bologna
Avar: Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale
Totale spettatori: 9.933
Ammoniti: 85′ Adamo, 88′ Palmisani
Marcatori: 47′ Raimondo, 52′ Raimondo, 56′ Ghedjemis, 76′ Ciervo
Espulsi: 62′ Kevernadze