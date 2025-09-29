FROSINONE – CESENA, ARBITRA IL SIGNOR IVANO PEZZUTO

FROSINONE – CESENA, ARBITRA IL SIGNOR IVANO PEZZUTO

Sarà il signor Ivano Pezzuto della sezione di Lecce a dirigere Frosinone – Cesena, gara valida per la 6.a giornata del campionato di serie BKT in programma martedì 30 settembre 2025 (ore 20.30) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Gamal Mokhtar della sezione di Lecco e Simone Pistarelli della sezione di Fermo. Il Quarto uomo sarà il signor Giorgio Di Cicco della sezione di Lanciano. Al Var il signor Alessandro Prontera della sezione di Bologna, Avar il signor Stefano Del Giovane della sezione di Albano Laziale.

