FROSINONE-CESENA, I CONVOCATI

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Frosinone – Cesena in programma oggi allo stadio ‘Benito Stirpe’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Lolic, Palmisani, Pisseri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Gelli J., Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Grosso, Kone, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti:
Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raychev, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati 
/
Non convocati
/
 
Infortunati
 
  1. Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
  2. Corrado: frattura perone destro.
  3. Sherri: frattura pluriframmentaria del complesso Orbito-Maxillo-Malare destro e delle ossa nasali.
  1. Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  2. Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  3. Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
  4. Hegelund: tendinopatia rotulea ginocchio destro.
  5. Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra
  6. Marchizza : sindrome femoro-rotulea post-traumatica ginocchio destro.
  7. Cittadini: Risentimento muscolare flessore sinistro
