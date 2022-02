 FROSINONE E KORSA, PARTNERSHIP DI ULTIMA GENERAZIONE

Nuova partnership per il Frosinone Calcio, ad arricchire il gruppo di aziende che unisce il proprio marchio al brand del Club giallazzurro c’è la Korsa, società leader nel settore degli articoli sportivi nel panorama nazionale. A spiegare questo accordo è l’ad Ferdinando Rotundo.

Dottor Rotundo, come nasce questa partnership con il Frosinone Calcio?

“Abbiamo pensato che l’unione tra una startup come Korsa e un marchio prestigioso come quello che rappresenta il Frosinone Calcio poteva essere un connubio in grado di far conoscere la nostra azienda ad un numero maggiore di clienti potenziali ed anche di poter mettere a disposizione della Società giallazzurra dei prodotti che hanno un alto valore aggiunto di tecnologia e tecnicità. Parliamo di tapis-roulant con applicazioni già nella consolle pronte per l’uso per poter permettere al cliente o allo sportivo di allenarsi rimanendo sempre connesso, senza per questo dover far uso di uno smartphone o una smart-tv”.

Nella sostanza in cosa consiste l’accordo tra il Frosinone e Korsa? Cosa fornirete?

“Parliamo di un accordo che prevede uno scambio di prodotti in base ad un massimale già fissato. La Società poi sceglierà in maniera più opportuna i prodotti all’interno della nostra gamma”.

Quindi non necessariamente solo tapis-roulant.

“Esatto. Il vero e proprio lancio della piattaforma dell’e-commerce con l’offerta della gamma completa di prodotti avverrà a settembre. Da qui a settembre inizieremo a prendere delle prenotazioni sul nostro sito on-line. Ma siamo nella fase di ampliamento della stessa gamma di prodotti che sono molto di moda”.

Per il Frosinone calcio c’è il progetto legato sia a Ferentino che a Fiuggi. Quindi la partnership arriva in un momento importante.

“L’obiettivo è quello di fornire alla Società una gamma completa di prodotti. Noi vogliamo anche rendere accessibili questo tipo di prodotti a tutta una platea di clienti-sportivi che ne richiedono l’utilizzo. Mi permetto, a conclusione, di ringraziare il presidente Stirpe e il direttore Gualtieri per questa opportunità che danno una startup come la nostra. Spero che questa collaborazione possa essere un valore aggiunto per entrambi”.

La soddisfazione del Frosinone Calcio espressa nelle parole del Direttore Marketing & Comunicazione-Rapporti Istituzionali: “Siamo felici, innegabilmente orgogliosi per questo nuovo rapporto che ci legherà all’azienda Korsa, un altro prestigioso marchio che entra a far parte della famiglia del Frosinone Calcio. Siamo molto soddisfatti di questa nuova collaborazione, che conferma anche l’appeal crescente del brand Frosinone calcio e la capacità di attrarre nuove aziende che condividono i nostri valori. Ringrazio l’impegno e la sensibilità mostrati dall’ad Ferdinando Rotundo. Abbiamo identificato in loro i caratteri della Società che si intaglia alla perfezione con le nostre esigenze. Parliamo di un’Azienda leader nel commercio all’ingrosso di articoli sportivi. Con loro è stata avviata una partnership che ci accompagnerà nel prossimo futuro nello sviluppo dei progetti del Frosinone Calcio nelle strutture di Ferentino e Fiuggi. Li ringrazio ancora per la loro vicinanza”.

Ufficio Stampa Frosinone Calcio