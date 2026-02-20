FROSINONE – EMPOLI 2-2

FROSINONE – EMPOLI 2-2

 In Banner Slider, Prima squadra

Frosinone – Empoli 2-2

Frosinone – Palmisani, Calvani, Ghedjemis, Koutsoupias (dall’82’ Gelli F.), Raimondo (Dal 70′ Zilli), Calò, Cichella (dal 70′ Kone), Kvernadze (Dall’82’ Fiori), Corrado, Oyono A., Monterisi (dal 56′ Gelli J.). A disposizione: Lolic, Pisseri, Marchizza, Oyono J., Zilli, Fini, Vergani. Allenatore: Alvini

Empoli – Fulignati, Curto, Obaretin, Degli Innocenti, Elia (Dal 77′ Ceesay), Magnino, Shpendi (dall’87’ Saporiti), Fila (dal 67′ Nasti), Lovato, Ebuehi (dal 67′ Candela), Ignacchiti (Dal 78′ Haas). A disposizione: Perisan, Romagnoli, Ilie, Yepes, Moruzzi, Indragoli, Popov.  Allenatore: Dionisi

Arbitro: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo

Assistenti: Dario Garzelli della sezione di Livorno e Francesco Cortese della sezione di Palermo

Quarto uomo: Mario Perri della sezione di Roma 1

Var:  Davide Ghersini della sezione di Genova

Avar: Matteo Gualtieri della sezione di Asti

Totale spettatori: 11.200

Ammoniti: 22′ Magnino, 26′ Elia, 46′ Curto, 73′ Obaretin, 79’Gelli J.

Marcatori: 18′ Shpendi, 46′ Ghedjemis, 54′ Shpendi, 60′ Koutsoupias

Post recenti
FROSINONE – EMPOLI ARBITRA IL SIGNOR GIUSEPPE MUCERABreaking News - Seconde notizie, Prima squadra
CONFERENZA STAMPA POST PARTITA MISTER ALVINIBanner Slider, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.