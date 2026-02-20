FROSINONE – EMPOLI 2-2
Frosinone – Empoli 2-2
Frosinone – Palmisani, Calvani, Ghedjemis, Koutsoupias (dall’82’ Gelli F.), Raimondo (Dal 70′ Zilli), Calò, Cichella (dal 70′ Kone), Kvernadze (Dall’82’ Fiori), Corrado, Oyono A., Monterisi (dal 56′ Gelli J.). A disposizione: Lolic, Pisseri, Marchizza, Oyono J., Zilli, Fini, Vergani. Allenatore: Alvini
Empoli – Fulignati, Curto, Obaretin, Degli Innocenti, Elia (Dal 77′ Ceesay), Magnino, Shpendi (dall’87’ Saporiti), Fila (dal 67′ Nasti), Lovato, Ebuehi (dal 67′ Candela), Ignacchiti (Dal 78′ Haas). A disposizione: Perisan, Romagnoli, Ilie, Yepes, Moruzzi, Indragoli, Popov. Allenatore: Dionisi
Arbitro: Giuseppe Mucera della sezione di Palermo
Assistenti: Dario Garzelli della sezione di Livorno e Francesco Cortese della sezione di Palermo
Quarto uomo: Mario Perri della sezione di Roma 1
Var: Davide Ghersini della sezione di Genova
Avar: Matteo Gualtieri della sezione di Asti
Totale spettatori: 11.200
Ammoniti: 22′ Magnino, 26′ Elia, 46′ Curto, 73′ Obaretin, 79’Gelli J.
Marcatori: 18′ Shpendi, 46′ Ghedjemis, 54′ Shpendi, 60′ Koutsoupias