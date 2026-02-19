FROSINONE – EMPOLI ARBITRA IL SIGNOR GIUSEPPE MUCERA

Sarà Giuseppe Mucera della sezione di Palermo a dirigere Frosinone – Empoli, gara valida per la 26.a giornata del campionato di serie BKT  in programma venerdì 20 febbraio 2026 (ore 20.30) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno i signori Dario Garzelli della sezione di Livorno e Francesco Cortese della sezione di Palermo. Il Quarto uomo sarà il signor Mario Perri della sezione di Roma 1. Al Var il signor Davide Ghersini della sezione di Genova, Avar il signor Matteo Gualtieri della sezione di Asti.

Frosinone Calcio
