FROSINONE-ENTELLA, I CONVOCATI

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Frosinone – Entella in programma oggi allo stadio ‘Benito Stirpe’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Grosso, Kone, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti:
Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Raychev, Vergani, Zilli
Squalificati 
/
Non convocati
Lolic, Hegelund, Dixon
Infortunati
  1. Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
  2. Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  3. Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  1. Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
  2. Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra
  3. Marchizza : sindrome femoro-rotulea post-traumatica ginocchio destro.
  4. Monterisi: lesione a livello della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro
