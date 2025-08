 Frosinone Femminile, Giovedì 7 agosto il calendario della nuova stagione

Giovedì 7 agosto, ore 15. A un mese esatto dall’inizio del campionato, fissato per domenica 7 settembre, la Serie B Femminile sul sito figc.it e sui nuovi canali social inaugurati un mese fa, e che hanno già superato i 3.000 follower solo su Instagram, svelerà il calendario della stagione 2025-26. Un campionato, formato da 14 squadre, che si annuncia appassionante come lo è stato quello passato, e che metterà in palio una promozione nella Serie A 2026-27.

ORARI E SOSTE Il campionato di Serie B Femminile si concluderà domenica 17 maggio. Queste le soste previste: 21 settembre (1° turno di Coppa Italia), 26 ottobre, 30 novembre, 1° marzo, 12 aprile, 19 aprile (finestre internazionali), 28 dicembre, 4 gennaio, 11 gennaio (sosta natalizia). La 22a giornata sarà invece anticipata a sabato 4 aprile per via delle festività pasquali. L’orario di inizio delle partite è fissato per le 15; nel periodo compreso tra domenica 26 ottobre e sabato 28 marzo sarà invece anticipato alle ore 14.30.