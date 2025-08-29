FROSINONE FEMMINILE, LA ROSA DELLA STAGIONE 2025-2026
Manca ormai poco all’inizio del campionato: le giallazzurre, guidate da mister Foglietta, stanno rifinendo la preparazione alla Città dello Sport di Ferentino. Ecco la rosa e lo staff tecnico che affronteranno la stagione 2025-26.
Portieri:
Nardi Carlotta, Zuliani Giordana.
Difensori:
Battistini Elena, Cacchioni Aurora, Collovà Marta Lucia, Contena Serena, Costa Nicole, Coady Kyah, Monaco Sofia, Silvi Lucrezia, Stibel Aurora, Vaccari Flavia.
Centrocampisti:
Buono Carlotta, Dezotti Martina, Leone Elisa, Licari Denise, Naydenova Ivana, Neddar Ikram, Pastore Beatrice, Palmieri Asia.
Attaccanti:
Cinquegrana Angela, De Matteis Matilde, Karaivanonva Kristiana, Nocchi Isotta, Spagnoli Veronica, Tata Rossella.
STAFF:
Direttore Sportivo: Serafico Alfio
Allenatore: Foglietta Francesco
Allenatore in seconda: Lombardi Diego
Collaboratore Prima squadra: Paolucci Nicolas
Allenatore Portieri: Fiorini Simone
Preparatore Atletico: Di Legge Dominique
Dottore: Fanelli Giorgio
Dirigente accompagnatore: Antonucci Silvia
Operatore Sanitario: Archiletti Alessandro, Noto Maurizio
Match Analyst: Fiorini Marco