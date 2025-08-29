FROSINONE FEMMINILE, LA ROSA DELLA STAGIONE 2025-2026

Manca ormai poco all’inizio del campionato: le giallazzurre, guidate da mister Foglietta, stanno rifinendo la preparazione alla Città dello Sport di Ferentino. Ecco la rosa e lo staff tecnico che affronteranno la stagione 2025-26.

Portieri:

Nardi Carlotta, Zuliani Giordana.

Difensori:

Battistini Elena, Cacchioni Aurora, Collovà Marta Lucia, Contena Serena, Costa Nicole, Coady Kyah, Monaco Sofia, Silvi Lucrezia, Stibel Aurora, Vaccari Flavia.

Centrocampisti:

Buono Carlotta, Dezotti Martina, Leone Elisa, Licari Denise, Naydenova Ivana, Neddar Ikram, Pastore Beatrice, Palmieri Asia.

Attaccanti:

Cinquegrana Angela, De Matteis Matilde, Karaivanonva Kristiana, Nocchi Isotta, Spagnoli Veronica, Tata Rossella.

STAFF:

Direttore Sportivo: Serafico Alfio

Allenatore: Foglietta Francesco

Allenatore in seconda: Lombardi Diego

Collaboratore Prima squadra: Paolucci Nicolas

Allenatore Portieri: Fiorini Simone

Preparatore Atletico: Di Legge Dominique

Dottore: Fanelli Giorgio

Dirigente accompagnatore: Antonucci Silvia

Operatore Sanitario: Archiletti Alessandro, Noto Maurizio

Match Analyst: Fiorini Marco

 

