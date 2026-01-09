FROSINONE INCONTRA LE SOCIETÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE

Si è tenuto ieri pomeriggio allo Stadio Benito Stirpe di Frosinone l’incontro conoscitivo tra il club giallazzurro e le società dilettantistiche della Ciociaria, un appuntamento pensato per rafforzare il dialogo e creare un ponte concreto tra il calcio professionistico e le realtà del territorio. Presenti numerosi rappresentanti delle società locali, accolti in un clima di partecipazione e confronto diretto. Queste le società che hanno partecipato:

ASD Alatri, ACD Anitrella, ASD Belmonte Castello, ASD Bovillie Ernica, ASD Città di Ceprano, ASD Folgore Amaseno,USD Arce 1932, ASD Ceccano Calcio 1920, ASD Città di Anagni Calcio, SSD Ferentino Calcio ARL, ASD Polisportiva Paliano, ASD Real Cassino, ASD Roccasecca San Tommaso, ASD Sterparo, ASD Cassino Calcio, ASD Città di Monte San Giovanni Campano, ASD Sora Calcio 1907, ASD Atletico Latina, ASD Cisterna Calcio, ASD Football Club Montenero, ASD Gaeta, ASD Lanuvio Campoleone, FCD Monte San Biagio, ASD Pontina, Priverno Calcio, ASD Atletico Pontina, ASD Polisportiva Gaeta 1931, ASD Terracina 1925, ASD Vis Sezze

A guidare l’incontro sono stati il direttore generale Piero Doronzo e il direttore sportivo Renzo Castagnini, che hanno illustrato la visione del club e la volontà di sviluppare un progetto condiviso. Doronzo ha spiegato come l’iniziativa sia nata “da un confronto interno, dalla necessità di capire come costruire un percorso che potesse generare reali opportunità di collaborazione con le società del territorio”.

Castagnini ha ribadito con forza il valore del legame con la Ciociaria: “In ogni esperienza professionale ho sempre collaborato con il territorio. È una componente fondamentale per una società di calcio. Senza vincoli, ma con rapporti basati sul rispetto e sull’amicizia. Qui ci sono giocatori di valore, ragazzi che possono crescere e diventare importanti”.

A sottolineare il lavoro del settore giovanile è intervenuto Alessandro Frara, responsabile del settore giovanile, che ha parlato di identità e appartenenza: “Siamo sempre disponibili a venirci incontro e a collaborare. Portare in prima squadra ragazzi cresciuti qui, figli di questo territorio, è motivo di grande orgoglio. È una missione che guida il nostro lavoro quotidiano”.

Sulla stessa linea Alessandro Danieli, coordinatore del settore giovanile, che ha evidenziato l’importanza del percorso formativo: “Mi auguro una collaborazione sempre più stretta. La nostra scuola calcio lavora per formare ragazzi pronti a rinforzare le under del Frosinone. L’Under 18 rappresenta un passaggio chiave verso la Primavera e vedere tanti ragazzi compiere questo salto è una grande soddisfazione”.

L’incontro si è chiuso con la volontà comune di proseguire su questa strada, mettendo al centro il territorio, la crescita dei giovani e una collaborazione concreta tra tutte le componenti del calcio ciociaro.