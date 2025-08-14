FROSINONE – L’AQUILA 0-0
Frosinone – L’Aquila 0-0
Primo Tempo
Frosinone – Palmisani, Biraschi, Gelli J., Bracaglia, Masciangelo, Cichella, Grosso, Barcella, Toci, Dixon (dal 35’pt Ndow) , Zilli (dal 35’pt Cichero). A disposizione: Sherri, Lolic, Calvani, Marchizza, Ghedjemis, Koutsoupias, Raimondo, Gelli F., Calò, Kvernadze, Oyono A., Monterisi. Allenatore: Alvini
L’Aquila – Michelin, Trifelli, Tavcar, Buchel, Zampa, Carella, Corigliano, Sparacello, Scognamiglio, Brunetti, Astemio. A disposizione: Pareiko, Cioffredi, Lombardi, Pomposo, Coletti, Sow, Romagnoli, Mantini, Tomas, Tondi, Mlekus. Allenatore: Pochesci
Arbitro: Andrea Giordani della sezione di Aprilia
Assistenti: Gianmarco Amato della sezione di Aprilia e Francesco Gambale della sezione di Albano Laziale
Ammoniti: 14’st Tavcar
Cronaca Primo Tempo
4’pt Masciangelo parte da solo in contropiede. Arriva al vertice dell’area e calcia. Pallone deviato in angolo.
9’pt Cross di Grosso, Zilli tocca la sfera che arriva tra i piedi di Dixon che calcia. Fuori di poco.
14’pt Altro cross teso di Barcella da destra. Arriva Grosso che tocca il pallone con la punta, deviazione e palla in angolo.
Secondo Tempo
Frosinone – Sherri (dal 20’st Lolic), Monterisi, Calvani, Oyono A., Marchizza, Calò, Gelli F.,Koutsoupias, Ghedjemis, Kvernadze , Raimondo. A disposizione: Allenatore: Alvini
Cronaca Secondo Tempo
3’st Calcio di punizione battuto da Marchizza, stacco di Monterisi e traversa piena.
6’st Cross di Ghedjemis, sbuca Kevernadze che colpisce la sfera, grande intervento del portiere. Il pallone resta lì, Raimondo calcia ma altra grande parata di Michielin.
13’st Traversone pennellato di Marchizza in area, la palla arriva a Raimondo che colpisce bene ma non trova la gioia del gol.
20’st Calcio d’angolo battuto da Calò, Raimondo devia il pallone che arriva sui piedi di Marchizza, il difensore calcia ma sfiora il palo sinistro di poco.
23’st Lancio lungo che premia Ghedjemis sulla corsa, da solo entra in area rientra sul sinistro e calcia ma è ancora bravo il portiere a bloccare.