 FROSINONE – L’AQUILA 0-0

Frosinone – L’Aquila 0-0

Primo Tempo

Frosinone – Palmisani, Biraschi, Gelli J., Bracaglia, Masciangelo, Cichella, Grosso, Barcella, Toci, Dixon (dal 35’pt Ndow) , Zilli (dal 35’pt Cichero). A disposizione: Sherri, Lolic, Calvani, Marchizza, Ghedjemis, Koutsoupias, Raimondo, Gelli F., Calò, Kvernadze, Oyono A., Monterisi. Allenatore: Alvini

L’Aquila – Michelin, Trifelli, Tavcar, Buchel, Zampa, Carella, Corigliano, Sparacello, Scognamiglio, Brunetti, Astemio. A disposizione: Pareiko, Cioffredi, Lombardi, Pomposo, Coletti, Sow, Romagnoli, Mantini, Tomas, Tondi, Mlekus. Allenatore: Pochesci

Arbitro: Andrea Giordani della sezione di Aprilia

Assistenti: Gianmarco Amato della sezione di Aprilia e Francesco Gambale della sezione di Albano Laziale

Ammoniti: 14’st Tavcar

 

Cronaca Primo Tempo

4’pt Masciangelo parte da solo in contropiede. Arriva al vertice dell’area e calcia. Pallone deviato in angolo.

9’pt Cross di Grosso, Zilli tocca la sfera che arriva tra i piedi di Dixon che calcia. Fuori di poco.

14’pt Altro cross teso di Barcella da destra. Arriva Grosso che tocca il pallone con la punta, deviazione e palla in angolo.

39’pt Barcella crossa dal vertice sinistro dell’area e trova la testa di Cichero, il pallone termina a lato di poco.

 

Secondo Tempo

Frosinone – Sherri (dal 20’st Lolic), Monterisi, Calvani, Oyono A., Marchizza, Calò, Gelli F.,Koutsoupias, Ghedjemis, Kvernadze , Raimondo. A disposizione: Allenatore: Alvini

 

Cronaca Secondo Tempo

3’st Calcio di punizione battuto da Marchizza, stacco di Monterisi e traversa piena.

6’st Cross di Ghedjemis, sbuca Kevernadze che colpisce la sfera, grande intervento del portiere. Il pallone resta lì, Raimondo calcia ma altra grande parata di Michielin.

13’st Traversone pennellato di Marchizza in area, la palla arriva a Raimondo che colpisce bene ma non trova la gioia del gol.

20’st Calcio d’angolo battuto da Calò, Raimondo devia il pallone che arriva sui piedi di Marchizza, il difensore calcia ma sfiora il palo sinistro di poco.

23’st Lancio lungo che premia Ghedjemis sulla corsa, da solo entra in area rientra sul sinistro e calcia ma è ancora bravo il portiere a bloccare.

30’st Sempre Ghedjemis duetta fuori dall’area di rigore con Gelli. Il pallone arriva ancora all’esterno che calcia di sinistro ma il pallone sfila sul fondo.

 

 

Frosinone Calcio
