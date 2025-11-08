FROSINONE – MODENA 2-2
Frosinone – Modena 2-2
Frosinone– Palmisani, Calvani, Gelli J., Oyono J. (dal 67′ Vergani), Bracaglia, Calò, Kone (dal 67′ Cichella), Koutsoupias, Kevernadze (dal 67′ Corrado), Ghedjemis (dal 67′ Cittadini), Raimondo (dal 67′ Zilli). A disposizione: Sherri, Pisseri, Cittadini, Marchizza, Cichella, Grosso, Corrado, Ndow, Raychev, Zilli, Masciangelo, Vergani. Allenatore: Alvini
Modena – Chichizola, Nieling, Adorni, Tonoli, Zanimacchia (Dal 67′ Beyuku), Magnino (Dal 55′ Pyyhtia), Santoro, Sersanti (dal 77′ Massolin), Zampano, Di Mariano (Dal 55′ Defrel), Gliozzi (Dal 67′ Mendes). A disposizione: Bagheria, Pezzolato, Bayuku, Ponsi, Caso, Massolin, Nador, Dellavalle. Allenatore: Sottil
Arbitro: Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco
Assistenti: Christian Rossi della sezione di La Spezia e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2
Quarto uomo: Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli
Var: Niccolò Baroni della sezione di Firenze
Avar: Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo
Totale spettatori: 11.412
Ammoniti: 63′ Calò, 89′ Chichizola 92′ Bracaglia, 98′ Zilli
Marcatori: 9′ Koutsoupias, 50′ Calò, 56′ Zampano, 89′ Massolin