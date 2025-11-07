FROSINONE – MODENA, ARBITRA IL SIGNOR ﻿ALBERTO RUBEN ARENA

FROSINONE – MODENA, ARBITRA IL SIGNOR ﻿ALBERTO RUBEN ARENA

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra

Sarà il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere Frosinone – Modena, gara valida per la 12.a giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 08 novembre 2025 (ore 15.00) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Christian Rossi della sezione di La Spezia e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2. Il Quarto uomo sarà il signor Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli. Al Var il signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze, Avar il signor Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo.

Articoli Recenti
I LIBRI DI #IOLEGGOPERCHÉ NEGLI STADI DELLA BBreaking News - Seconde notizie, Prima squadra
FROSINONE – MODENA, I CONVOCATIBanner Slider, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.