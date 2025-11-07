FROSINONE – MODENA, ARBITRA IL SIGNOR ﻿ALBERTO RUBEN ARENA

Sarà il signor Alberto Ruben Arena della sezione di Torre del Greco a dirigere Frosinone – Modena, gara valida per la 12.a giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 08 novembre 2025 (ore 15.00) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Christian Rossi della sezione di La Spezia e Domenico Fontemurato della sezione di Roma 2. Il Quarto uomo sarà il signor Fabio Rosario Luongo della sezione di Napoli. Al Var il signor Niccolò Baroni della sezione di Firenze, Avar il signor Giacomo Paganessi della sezione di Bergamo.