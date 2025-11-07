FROSINONE – MODENA, I CONVOCATI

FROSINONE – MODENA, I CONVOCATI

 In Banner Slider, Prima squadra

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Frosinone – Modena in programma domani allo stadio ‘Benito Stirpe’.

Di seguito l’elenco completo:

Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri

Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Marchizza, Oyono J.

Centrocampisti:
Calò, Cichella, Grosso, Kone, Koutsoupias, Ndow

Attaccanti:
Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Raychev, Vergani, Zilli

Squalificati

Oyono A.

Non convocati

Lolic, Dixon, Hegelund

Infortunati

  1. Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
  2. Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  3. Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  4. Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
  5. Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra.
  6. Monterisi: lesione a livello della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro
Articoli Recenti
FROSINONE – MODENA, ARBITRA IL SIGNOR ﻿ALBERTO RUBEN ARENABreaking News - Seconde notizie, Prima squadra
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.