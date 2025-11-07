FROSINONE – MODENA, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Frosinone – Modena in programma domani allo stadio ‘Benito Stirpe’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Cittadini, Corrado, Gelli J., Marchizza, Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Grosso, Kone, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti:
Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raimondo, Raychev, Vergani, Zilli
Squalificati
Oyono A.
Non convocati
Lolic, Dixon, Hegelund
Infortunati
- Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
- Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
- Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra.
- Monterisi: lesione a livello della giunzione miotendinea del bicipite femorale destro