FROSINONE – MONZA 0-1
Frosinone– Palmisani, Oyono A. (Dal 78′ Cichella) , Calvani, Monterisi (dal 46′ Gelli J.), Bracaglia, Koutsoupias (dal 72′ Vergani), Caló, Grosso, Ghedjemis, Raimondo (dal 57’Zilli), Masciangelo (dal 57′ Kvernadze). A disposizione: Sherri, Pisseri, Oyono J., Ndow, Raychev, Hegelund, Dixon. Allenatore: Alvini
Monza – Thiam, Izzo, Azzi, Ravanelli, Obiang (dal 71′ Zeroli), Baldé (dal 71′ Caprari), Birindelli (dall’83’ Brorsson), Colpani (dal 58′ Petagna), Pessina, Carboni, Mota (dal 58′ Ciurria). A disposizione: Pizzignacco, Lucchesi, Maric, Delli Carri, Colombo, Bakoune, Capolupo. Allenatore: Bianco
Arbitro: Antonio Rapuano della sezione di Rimini
Assistenti: Stefano Alassio della sezione di Imperia e Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino
Quarto uomo: Antonio Di Reda della sezione di Molfetta
Var: Luigi Nasca della sezione di Bari
Avar: Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia
Totale spettatori: 10.163
Ammoniti: 24′ Balde, 34′ Koutsoupias, 73′ Ravanelli, 84′ Zeroli
Marcatori: 38′ Balde