FROSINONE – MONZA, ARBITRA IL SIGNOR ANTONIO RAPUANO

Sarà il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere Frosinone – Monza, gara valida per l’8.a giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 18 ottobre 2025 (ore 15.00) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Stefano Alassio della sezione di Imperia e Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Il Quarto uomo sarà il signor Antonio Di Reda della sezione di Molfetta. Al Var il signor Luigi Nasca della sezione di Bari, Avar il signor Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.