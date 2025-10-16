FROSINONE – MONZA, ARBITRA IL SIGNOR ANTONIO RAPUANO

FROSINONE – MONZA, ARBITRA IL SIGNOR ANTONIO RAPUANO

 In Breaking News - Seconde notizie, Prima squadra

Sarà il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini a dirigere Frosinone – Monza, gara valida per l’8.a giornata del campionato di serie BKT in programma sabato 18 ottobre 2025 (ore 15.00) allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Gli assistenti designati saranno Stefano Alassio della sezione di Imperia e Gianluca Grasso della sezione di Ariano Irpino. Il Quarto uomo sarà il signor Antonio Di Reda della sezione di Molfetta. Al Var il signor Luigi Nasca della sezione di Bari, Avar il signor Rodolfo Di Vuolo della sezione di Castellammare di Stabia.

Articoli Recenti
SERIE B FEMMINILE, LE PAROLE DI MISTER FOGLIETTA NEL POST DI AREZZO – FROSINONEBreaking News - Seconde notizie, Prima squadra Femminile
SETTORE GIOVANILE, IL PROGRAMMA DEL WEEKENDBreaking News - Seconde notizie, News Settore Giovanile, Uncategorized
Frosinone Calcio
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Informativa Cookie e Privacy

Questo sito web utilizza cookies tecnici e di terze parti.

Le informazioni sui cookie sono salvate nel tuo browser e ci permettono di riconoscerti quando torni sul nostro sito web, ci aiutano a comprendere i volumi di visita giornalieri e i contenuti più interessanti.

Puoi leggere l’Informativa Cookie completa cliccando QUI.

Puoi leggere l’Informativa Privacy completa cliccando QUI.

Puoi modificare le impostazioni sui cookies utilizzando i selettori presenti in questo box.