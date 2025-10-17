FROSINONE-MONZA, I CONVOCATI

FROSINONE-MONZA, I CONVOCATI

Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Frosinone – Monza in programma domani allo stadio ‘Benito Stirpe’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Gelli J., Hegelund, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Grosso, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti:
Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raychev, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati 
Non convocati
Lolic
 
Infortunati
 
  1. Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
  2. Corrado: frattura perone destro
  3. Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  1. Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
  2. Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
  3. Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra
  4. Marchizza : sindrome femoro-rotulea post-traumatica ginocchio destro.
  5. Cittadini: Elongazione
  6. Kone: Flessore destro
