FROSINONE-MONZA, I CONVOCATI
Sono 23 i giallazzurri convocati da mister Alvini per la gara Frosinone – Monza in programma domani allo stadio ‘Benito Stirpe’.
Di seguito l’elenco completo:
Portieri:
Palmisani, Pisseri, Sherri
Difensori:
Bracaglia, Calvani, Gelli J., Hegelund, Monterisi, Oyono A., Oyono J.
Centrocampisti:
Calò, Cichella, Grosso, Koutsoupias, Ndow
Attaccanti:
Dixon, Ghedjemis, Kvernadze, Masciangelo, Raychev, Raimondo, Vergani, Zilli
Squalificati
Non convocati
Lolic
Infortunati
- Barcella: lesione di alto grado dell’adduttore lungo di destra
- Corrado: frattura perone destro
- Gori: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Biraschi: lesione menisco laterale ginocchio destro.
- Selvini: lesione legamento crociato anteriore e menisco laterale ginocchio destro.
- Gelli F.: lesione bicipite femorale coscia sinistra
- Marchizza : sindrome femoro-rotulea post-traumatica ginocchio destro.
- Cittadini: Elongazione
- Kone: Flessore destro
