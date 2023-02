 FROSINONE-PARMA 3-4, IL TABELLINO

FROSINONE (4-3-3): Turati; Sampirisi, Lucioni, Kalaj, Cotali (33’ st Frabotta); Rohden (16’ st Bidaoui), Mazzitelli, Boloca; Insigne R. (16’ st Baez), Mulattieri (33’ st Borrelli), Caso (16’ st Moro).

A disposizione: Loria, Oyono, Kone, Gelli, Garritano, Szyminski, Monterisi, Frabotta.

Allenatore: Grosso.

PARMA (4-1-4-1): Buffon; Delprato, Osorio, Valenti, Ansaldi (29’ st Zagaritis); Estevez; Zanimacchia (33’ st Hainaut), Bernabè (29’ st Inglese), Juric, Man (13’ st Camara); Vazquez.

A disposizione: Chichizola, Corvi, Balogh, Charpentier, Bonny, Sohm, Cobbaut, Circati.

Allenatore: Pecchia.

Arbitro: signor Lorenzo Maggioni di Lecco; assistenti sigg. Daniele Marchi di Bologna e Thomas Miniutti di Maniago (Pn). Quarto Uomo sig. Nicolini di Brescia; Var sig. Paolo Mazzoleni di Bergamo, Avar sig. Salvatore Longo di Paola (Cs).

Marcatori: 5’ pt Vazquez (P), 21’ pt Ansaldi (P), 25’ pt Caso (F), 36’ pt Zanimacchia (F), 3’ st Mulattieri (F), 25’ st Moro (F), 28’ st Vazquez.

Note: spettatori totali: 13.677; Abbonati: 2.929; Biglietti; 10.748 (di cui 121 ospiti); Totale incasso compreso rateo abbonamenti: euro 107.431,00; angoli: 4-1 per il Frosinone; ammoniti: 19’ st Cotali (F), 21’ st Boloca (F); espulsi: 10’ st Estevez (P), 40’ st Camara (P); recuperi: 2’ pt; 6’ st

FROSINONE – Più che una partita di calcio, un Luna Park. Gol a grappoli, la rimonta impossibile di un Frosinone non impeccabile nella fase difensiva che passa dall’1-3 al 3-3 al 25’ della ripresa e poi il colpo di grazia di Vazquez al 28’ che raggela le speranze della squadra di Grosso di vincere una partita giocata per 40’ in superiorità numerica di un uomo e per 11’ di 2. Vince il Parma 4-3 e per la prima volta i canarini cadono in casa, per la prima volta incassano più di due reti. Un segnale da prendere solo per giusto verso, senza farsi tremare i polsi.