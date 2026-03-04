FROSINONE – PESCARA 2-2

Frosinone – Pescara 2-2

Frosinone – Palmisani, Cittadini (Dal 36′ Gelli J.), Calvani, Marchizza (Dal 66′ Kone), Ghedjemis, Koutsoupias (Dal 66′ Gelli F.), Calò, Cichella, Kvernadze (Dal 77′ Fiori), Oyono A., Zilli (Dal 67′ Raimondo). A disposizione: Lolic, Pisseri, Gelli J., Raimondo, Oyono J., Masciangelo, Fini, Fiori, Vergani, Kone. Allenatore: Alvini

Pescara – Saio, Capellini, Bettella, Meazzi (dal 77′ Brandes), Brugman, Di Nardo, Acampora (Dal 76′ Russo), Valzania (Dal 46′ Olzer), Faraoni (dal 4′ Altare), Cagnano, Berardi (Dal 67′ Gravillon). A disposizione: Profeta, Brodbo, Letizia, Insigne, Corbo.  Allenatore: Gorgone

Arbitro:  Davide Di Marco della sezione di Ciampino

Assistenti: Stefano Galimberti della sezione di Seregno e Carlo Rinaldi della sezione di Bassano del Grappa

Quarto uomo: Claudio Giuseppe Allegretta della sezione di Molfetta

Var:  Lorenzo Maggioni della sezione di Lecco

Avar: Alberto Santoro della sezione di Messina

Totale spettatori: 11.289

Ammoniti: 49’pt Acampora, 52′ Cichella, 53′ Meazzi, 65′ Bettella, 78′ Brandes, 95′ Raimondo

Espulsi: 82′ Altare

Marcatori: 2′ Di Nardo, 33′ Di Nardo, 85′ Calò (R), 94′ Raimondo

